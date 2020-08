Recomendaciones de abuela ante coronavirus

La abuela de tres nietos matriculados en un colegio del país le insiste a su hija que no envíe a los niños a estudiar mientras la vacuna contra el coronavirus no se les haya aplicado.

Las recomendaciones son contundentes: ¿cómo vas a creer que los maestros van a detener la avalancha de padres de familia dejando a sus hijos en la puerta del colegio?, ¿la ministra?, ¿cómo la vas a responsabilizar de la salud de tanto estudiante y maestros? Ella no los va a exponer si no hay un cien por ciento de seguridad de que no se van a infectar. Además, no dicen que es especializada en niños pequeños, pues.

La conversación es telefónica: Sí, hija, pero hay más tiempo que vida. Las madres, las que de verdad son madres, van a preferir que se pierda el año escolar y no ver morir a un cipote, ya verás. ¿Qué sabes si un cipote ya viene contagiado desde su casa o se contagió en la calle? Esto es de aguantar; además, los colegios no se van a hacer responsables. Van a poner un lavamos por aquí y otro por allá y ¿si no hay agua? Lo primero que van a decir es que la asistencia es voluntaria y bajo nota firmada por cada padre. Ajá, ¿vas a firmar vos? Con que los hospitales ya no aguantan con tanto enfermo, imaginate con una avalancha de enfermitos. Dios nos guarde. Mirá las noticias, dicen que ya están inventando la vacuna, hay que esperar.

En efecto, según el periódico El País, de España, hace pocos días, Ricardo Palacios, director médico de Investigación Clínica del Instituto Butantan, de Brasil, adelantó que es posible que los grupos prioritarios —ancianos, sanitarios y personas con enfermedades previas— reciban la vacuna a partir del primer trimestre de 2021: "Si todo va bien, considerando la progresión epidemiológica, podremos distribuir la vacuna a los grupos prioritarios a partir del primer trimestre del año que viene".

Palacios coordina el estudio clínico que probará la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac Biotech, en 9,000 voluntarios. El pasado 11 de junio se anunció un acuerdo entre el Instituto Butantan, y la farmacéutica china para probar y producir la posible inmunización.

¿Te das cuenta? Hay que leer bien, mirá: "posible inmunización", "si todo va bien, primero ancianos, sanitarios y personas con enfermedades crónicas". ¿Qué te dice todo eso? Mejor que los colegios y escuelas vayan buscando fórmulas novedosas para atender a los estudiantes. Eso sí le toca a la ministra, mirá, ¡cómo los van a dejar aplazados!

No, en serio, aquí no hay ni vencedores ni vencidos (ja, ja, ya parezco política). Aquí, lo primero es proteger a la familia hasta donde se pueda, después viene la escuela. Ya vas a ver, todo va a ir cayendo por su propio peso. ¿Cuándo habías visto a los hombres barriendo, trapeando y tendiendo ropa y todo el día metidos en la casa? Ni la escuela ni la casa van a ser lo mismo, vas a ver. Esperemos que venga la vacuna y que la apliquen a cada niño, que la apliquen. Solo entonces vamos a estar tranquilos.