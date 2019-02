Rectificación de la diplomacia salvadoreña

Interesantes los acontecimientos en política exterior que se suscitaron en este quinquenio del presidente Sánchez Ceren ya que no hubo una conducción principal en la priorización de las relaciones diplomáticas con verdaderos aliados. Como consecuencia de las elecciones municipales y legislativas del 4 de Marzo 2018 se generaron drásticas modificaciones en nuestras relaciones internacionales en donde la lógica del bienestar común no fueron una genuina preocupación y es de entender que las relaciones internacionales se basan en la dinámica de intereses, no obstante también se debe velar por los intereses de país.

Los medios de comunicación, periodistas, columnistas y profesionales de las relaciones internacionales de la república desconocemos el tratado diplomático a través del cual se iniciaron las relaciones diplomáticas con China Popular. Mencionado lo anterior esto no abona para nada en el progreso político-económico que todos queremos. Gracias a la diputada Marcela Villatoro de la fracción de ARENA en la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa se ha podido saber de forma superficial este vergonzoso capítulo diplomático salvadoreño, ella denunció ante los medios el fin del tratado de libre comercio con China Taiwán de forma inconsulta, denuncia que también han hecho los del sector azucarero del país.

FUSADES ha condenado en un comunicado oficial con fecha 13 de Febrero este secretismo en el manejo de las relaciones diplomáticas con China Popular siendo concisos en decir: "no se han transparentado los acuerdos bilaterales con dicha nación y tampoco los acuerdos que aparentemente se han tomado con relación a la concesión del Puerto de La Unión y las Zonas Económicas Especiales". La Fundación ha sido muy importante en dichos comunicados y ha estado exigiendo mayor transparencia desde Agosto del año pasado en que se iniciaron las relaciones con China Popular.

El gobierno entrante tiene la grandísima oportunidad de rectificar y ser estratégicos en nuestra diplomacia sabiendo sobre todo que se debe poner en primer lugar y máxima atención a los socios estratégicos como Japón que a través de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) ha estudiado muy bien todo lo relacionado al Puerto de La Unión, un polo de desarrollo absolutamente desaprovechado y que el colega columnista Alberto Arene ha descrito en este espacio de forma explícita todo lo relacionado al tema. Aplaudo la noticia que se publicó en sección de economía de La Prensa Gráfica el sábado 16 de Febrero en la que se dijo que CEPA manifestó que la licitación de dicho Puerto ahora está en manos de los japoneses.

La diplomacia del nuevo gobierno se debe priorizar primordialmente con socios históricos como Estados Unidos, México, Colombia, Corea del Sur, la Unión Europea sólo por mencionar algunos, además reforzar el proceso de la integración centroamericana tan pendiente hasta hoy.

Concluyo este escrito que les presento planteando al nuevo presidente de la república la reactivación de la academia diplomática en donde profesionales de las relaciones internacionales puedan obtener una mejor acreditación académica para pertenecer al cuerpo diplomático, teniendo un cuerpo diplomático de carrera, que sea académico y supeditado.