Reflexión de amor a El Salvador

Cuánto ha cambiado mi vida en los últimos 15 días. Nací y viví en época de la guerra y realmente fue traumático y gracias a Dios muchos pudimos superar esos miedos de las balas y de las bombas. En aquellos tiempos recibimos con amor la canción "We are the World" de Michael Jackson junto con muchos artistas y sentimos un gran amor en el ambiente mundial, por la hambruna que existía en África y todas las enfermedades que la población africana tenía.

Ahora 30 años después llega un gran miedo, llega un enemigo invisible que quiere entrar a infectarnos de su mal a mi familia y a mí. Este enemigo no trae bombas, no tiene un fusil, no tiene ni siquiera una pistola, pero mata sin que lo veamos.

Las más grandes hazañas de amor en la humanidad han salido de grandes desgracias, ¿pero cuántas han sido realizadas cuando aún están ocurriendo en todo el mundo? Esta es una gran oportunidad para demostrarnos el amor entre humanos, no solo entre salvadoreños, sino que demostrarnos el amor que sentimos por cada región que ha sido y será afectada en los próximos días y en los próximos meses.

Es un momento para reflexionar en las cosas buenas que queremos hacer en nuestra vida, con nuestra familia, nuestra comunidad y con la humanidad. ¿Qué puedes hacer para hacer este mundo mejor? Esa es la gran pregunta que tenemos que auto respondernos.

Hermanos de todos los países, este es el momento de abrir nuestro corazón y poner el alma a una gran obra, la obra de reconstruir los corazones que están y quedarán destrozados en todo el mundo. Es por eso que, en las páginas de la historia, que es nuestro turno como generación el escribir, no solo hablaremos del dolor que sentimos, sino que podremos hablar del amor, de la empatía y de la unión de valientes guerreros sobrevivientes en contra de un enemigo tan pequeño que no se podía ver, pero tan malvado, que llegó a nuestros países con trompetas y tambores creando el miedo más grande que la humanidad ha sentido en los últimos 100 años.

En estos momentos hay personas muriendo en todo el mundo a causa del coronavirus y muchos estamos muriéndonos del miedo por las consecuencias que puede tener en nuestras familias y las personas que amamos. No sé si la humanidad realmente merece lo que está pasando, pero cuando vemos todas las guerras, asesinatos, violaciones de lesa humanidad, el odio entre razas de humanos, nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿Nos hemos ganado esto?

¿Quién será el nuevo líder que nos sacará adelante? ¿Quién nos salvará de este miedo tan grande? La única manera de salir de esta gran prueba es aferrándonos al amor de la familia, al amor al prójimo y ante todo al amor de Dios.

Nuevamente 2,000 años después de la venida de Jesucristo al mundo tenemos que volver a creer en Él como nuestro Salvador, tan cierto es esto que llevamos el nombre de El Salvador y nuestro Divino Salvador del Mundo está dentro de nuestra idiosincrasia y lo estará por siempre. Nuestros corazones son buenos, pero hemos sido dañados por las desgracias que hemos vivido con el tiempo. Dejemos todo a un lado y veamos cuál sería el aporte que cada uno diera para salir adelante.