Reflexión para los escépticos que no quieren ir a votar

El 12 de diciembre recién pasado esta noticia impactó fuertemente a quienes creemos en la Democracia: En las encuestas de las elecciones de 2009, la mediana de indecisos era del 21 %; en 2014 fue de 29.8 %. Para las elecciones de 2019, las encuestas muestran un 46.9 % de encuestados indecisos*. Podríamos decir que, de cada dos personas, una es posible que no vote y según el padrón electoral, la probabilidad de votantes para elecciones presidenciales es entre el 55 y el 65 %.

Algunas de las razones del desencanto con el ejercicio democrático son: el descontento con los políticos y esto se relaciona con lo mal que funciona el país; otra razón es la enunciada por Manuel Alcántara en su libro Los Partidos Políticos, donde afirma que los partidos políticos tradicionales atraviesan uno de los períodos de más baja credibilidad y desconfianza por parte de los ciudadanos; la corrupción es otra fuente que provoca el desinterés por participar, ya que pareciera que si se vota, se es partícipe de todo ese ambiente corrupto que provocan los malos políticos; y otra más pragmática es, todo aquello que suene a "política" es un rotundo: ¡no me interesa!

Si usted está indeciso o es escéptico de participar o es usted es de los que sí va a votar, pero conoce personas que no desean hacerlo, le invito a considerar estos aspectos:

1. En una elección democrática el factor dominante es la persona a quien se va a elegir. Más allá de los partidos políticos, piense en la persona. Buenos líderes hacen las diferencias históricas en la vida de sus naciones. Abraham Lincoln salvó a la Unión, liberó a los esclavos, guio a su nación, se granjeó el amor y la admiración de su pueblo. Nelson Mandela con su revolución tolerante, pacífica y ordenada terminó con el Apartheid en Sudáfrica para llevar a su nación al camino de la democracia e igualdad racial. Margaret Thatcher transformó el Reino Unido en una nación saludable y vigorizada, convirtió a Londres en el centro financiero de Europa. El líder hace la diferencia en la historia de sus países.

2. Los países democráticos permiten a los ciudadanos elegir a sus líderes, este derecho es una maravillosa libertad, esto no se ejerce en los países autoritarios que son gobernados por tiranos y dictadores que se perpetúan en el poder, ni en países de partido único donde el partido decide todo sin la participación ciudadana.

En esta elección piense: ¿Quién es la persona capaz de hacer los cambios que nuestro país necesita? ¿Quién puede cambiar el clima de inseguridad que vivimos diariamente? ¿Quién puede hacer que nuestro sistema educativo salga de su estancamiento? ¿Quién puede cambiar la triste realidad que los niños vayan a la escuela sin ser amenazados por las pandillas o acechados por los vendedores de drogas? ¿Quién puede hacer que nuestros hospitales tengan las medicinas para atender a los enfermos y que no desfallezcan en los corredores hospitalarios? Es crucial elegir a la mejor persona. Nos hemos equivocado al elegir, las evidencias son muchas y la más reciente es sumamente dolorosa, las caravanas de salvadoreños hacia Estados Unidos, a riesgo de sus vidas, se van porque no encuentran solución a sus necesidades básicas en el país. No podemos volver a equivocarnos, es la persona la que cuenta en esta elección.

Adicionalmente le invito a que salde su deuda con este país hermoso que le vio nacer. ¡Vote! Independientemente de los resultados, usted habrá sido responsable con su presente, con su futuro, con el de sus hijos; si no lo hace, usted, los suyos y todos los hijos de esta tierra pagaremos las consecuencias.

