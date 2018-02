Reflexionando el voto (una guía osada)

Las elecciones del 4 de marzo serán las primeras elecciones en las que no podré participar desde que soy mayor de edad. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), más de 300,000 salvadoreños quedarán fuera del padrón electoral por residir en el extranjero. Algunos probablemente no regresarán del país, otros estamos temporalmente fuera, preparándonos académica o profesionalmente para eventualmente regresar.

Es cierto que tenemos una percepción limitada de la realidad del país; no nos toca sufrir la amenaza diaria de pandillas al cruzar fronteras invisibles, o ser víctimas de extorsiones al poner un negocio, o sufrir un tráfico desesperante en el día a día. Eso no significa que no nos importe ni que no queramos que las cosas mejoren.

Muchos de quienes vivimos fuera seguimos de manera muy cercana cómo se va desenvolviendo la campaña política para las elecciones de alcaldes y diputados. Al no tener la posibilidad de ejercer mi voto este 4 de marzo me tomo el atrevimiento de hacer recomendaciones a todos los salvadoreños que sí podrán hacerlo.

Primero infórmese. En medio de tanta publicidad por todos lados es necesario ir más allá de los eslóganes vacíos. Ahora más que nunca tenemos información a nuestra disposición. En este ejercicio de reflexión yo dividiera a los candidatos en dos categorías: quienes buscan reelección y los nuevos.

En el caso que sea alguien que busca la reelección yo me preguntaría: ¿Cuántos períodos lleva en su puesto? ¿Cuáles fueron sus propuestas con las que se ganó su puesto en la alcaldía o en la Asamblea Legislativa? ¿Cumplió? ¿Está siendo investigada por corrupción o enriquecimiento ilícito? ¿Cómo reacciona ante el cuestionamiento y ante las personas o movimientos que disienten de sus opiniones? ¿Ha sido coherente entre su discurso y su actuar? ¿Ha mostrado disenso con la línea de su partido político cuando lo amerita? ¿O es de quienes agacha la cabeza para cumplir lo que la cúpula partidaria dicta?

Ahora, para el caso de los candidatos nuevos es un poco más difícil, normalmente tienen menos historial. Es normal que le queramos dar el beneficio de la duda a un rostro nuevo o uno joven. Y antes de comenzar con las preguntas yo tomaría en cuenta la consideración que ser joven no es sinónimo de renovación. La edad es meramente un dato biológico y hay personas muy jóvenes que tienen un pensamiento de hace cuatro décadas, pero también hay quienes no siendo jóvenes tienen un pensamiento fresco e innovador.

Para los candidatos nuevos yo me fijaría en su campaña. Para algunos se nota a leguas que serán más de lo mismo que tanto hemos criticado por años. Yo me preguntaría: ¿Cómo es la comunicación de su campaña? ¿Son los mismos eslóganes vacíos de siempre? ¿Expresa mensajes de odio y discriminación? ¿Tiene una propuesta sólida, realista y realizable? ¿Anda aprovechándose de la necesidad de la gente regalando escobas y delantales para ganar votos? ¿Responde a cuestionamientos de la población o de los medios? (Abraham Soto, seguimos esperando tu respuesta a Ricardo Avelar).

A mi juicio es una buena manera de abordar la decisión del voto. Si yo fuera usted, lector, que tiene la oportunidad de ejercer el sufragio, definitivamente iría a votar. Por muy desalentadora que sea la gran mayoría de la oferta política, hay algunos perfiles que valen la pena.