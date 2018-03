Reflexionando sobre los Acuerdos de Paz

Lee también

Los gobiernos que continuaron gobernando el país después de la finalización del conflicto armado se preocuparon más en reconstruir la infraestructura dañada por la guerra, para incentivar la actividad productiva y económica del país, que por atender lo suficiente el proceso de cicatrización de las heridas morales y psicológicas causadas por el conflicto, tanto de los que participaron en los combates armados como de la población civil.Es obvio pensar que después de un conflicto armado como el que experimentó nuestro país debieron haberse realizado ingentes campañas para resarcir los daños ocasionados a la población civil tanto materiales como morales, pero de eso poco o casi nada se ha hecho hasta el momento, existiendo una enorme deuda sin saldar, que ha contribuido en parte al deterioro del tejido social que hoy padecemos.El período de la posguerra, que inició desde el momento en que finalizó el conflicto armado, urgió desde aquel momento de una especial atención a la población que se quedó viviendo en los lugares donde ocurrieron los combates armados, como en los núcleos de población que emigraron a las ciudades próximas para iniciar una vida diferente a la que tenían en sus lugares de origen, construyendo rústicas viviendas junto a las líneas férreas u otros lugares marginales, sin tener el suficiente auxilio de los gobiernos de turno.Por otro lado, los familiares de las víctimas que fallecieron en los combates de ambos sectores y en las masacres no recibieron ningún tipo de indemnización que pudiera resarcir los daños ocasionados por el conflicto.Desde luego que no basta con que el expresidente Funes haya pedido perdón a los habitantes de El Mozote con lágrimas en sus ojos, y que posteriormente lo haya hecho el presidente Sánchez Cerén. Urge resarcir los daños ocasionados por el conflicto armado que sirvan para mitigar el dolor de las víctimas.Al encontrarnos a las puertas de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de estos acuerdos, como decíamos al principio de esta columna, pareciera que las cosas siguen igual o peor, ya que el país pasa por una situación de inseguridad social que por más que el actual Gobierno trata de solucionar, no parece haber claridad al final del túnel, siendo cada día más grave la situación de criminalidad a lo largo y ancho del país.Son ostensibles los esfuerzos que el Gobierno realiza para mejorar la seguridad, pero solo serán simples paliativos, si no se busca resolver las causas estructurales que han motivado la situación caótica que venimos padeciendo desde hace varios años. Mientras siga existiendo la polarización entre los partidos políticos en la Asamblea, que no permite legislar en favor de las necesidades más sentidas en la población; mientras el actual fiscal no se preocupe por terminar con la impunidad existente en el país, es mentira que el país vaya a cambiar, porque siempre existirán los que se oponen a los cambios, y buscan mantener la situación actual porque les resulta más lucrativa para sus intereses particulares.Todos desearíamos vislumbrar un horizonte más promisorio, especialmente por el futuro de nuestros hijos y nietos, que tuvieron la mala suerte de nacer en una época llena de conflictividad que no les permite un desenvolvimiento y un desarrollo normal por la situación conflictiva que padecemos. Es imperativo que se siga trabajando en contra de la corrupción y del despilfarro en las instituciones gubernamentales, para que el país pueda salir algún día del subdesarrollo en que nos encontramos.