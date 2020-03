Reflexiones ante la crisis

Estoy en una encerrona en mi casa con mi familia, cumpliendo y apoyando las medidas decretadas por nuestro gobierno, que son por nuestro bien y de todos los salvadoreños; hay cosas que uno no se puede imaginar, nunca se ha vivido una crisis como está. Me siento como todos, temeroso de que algo nos puede suceder.

El aislamiento en casa como hemos observado en todos los países es generalizado, medidas que no fueron tomadas con anticipación o apresuradas sino hasta que hubo un plan; esto afecto a otros países, sin embargo las medidas en cualquier circunstancia uno tiene que tomarlas y en el camino ir adecuando o corrigiéndo.

Pudimos observar el pánico reciente de la gente, como los supermercados fueron abarrotados y vimos fotografías de aglomeraciones y las calles estaban saturadas, esto es sinónimo de temor y ellos estaban reaccionando antes que sucediera la crisis.

Todo esto está bien y pienso que lo hicieron de acuerdo a las circunstancias; el problema es que a la fecha ya no tienen provisiones pues en la primera semana se lo terminaron todo, en cambio otros pensando en que podía haber carencia, hicieron un plan de cómo lo consumirían y eso es precisamente de lo que estamos hablando, todos debemos de inmediato tener que anticiparnos ante un evento, esto es lo que se llama reacción, luego planificar su distribución y si existe deviaciones poder corregir el plan.

Similar situación se dio en el confinamiento de las personas que ingresaron por las fronteras y aeropuertos, el gobierno se anticipó acertadamente con los centros de prevención y ahora con el decreto de la cuarentena domiciliar por 30 días, existió reacción, para contener el virus, para luego planificar su distribución y ajuste del plan.

Esta reacción sucede en cualquier empresa, debemos anticiparnos a los eventos y tomar decisiones rápidas para la buena marcha y posicionamiento de nuestro producto en el mercado; lo anterior se da en condiciones normales, mas sin embargo en condiciones como las que estamos pasando, las empresas y negocios dejaran de recibir ingresos; debemos ser solidarios y cumplir con las disposiciones emanadas del gobierno esto no quiere decir que vamos a descuidar nuestras entidades, debemos seguir trabajando y estoy seguro que su reactivación será mucho más rápida si mostramos la solidaridad que en este momento ocurre

Las líneas de crédito para capital de trabajo ofrecidas por el gobierno es un paliativo para hacer llegar fondos fresco al negocio.

El decreto de Tele Trabajo es importante ya que las personas pueden desarrollar trabajos desde sus casas, lógicamente prestándoles las facilidades para hacerlo, hay un sinfín de trabajos que puedan hacerse.

La disponibilidad de efectivo decretada de $300 dólares son para las personas de escasos recursos que no pueden trabajar, estos fondos deben ser bien invertidos en la canasta básica y ser muy cuidadoso con los gastos, ya que desconocemos cuanto tiempo tomara vencer este virus, debemos disminuir al mínimo el desperdicio, ahorrar en forma extrema, no solamente el efectivo, sino que también los servicios básicos de agua, energía, teléfono, etc

Para poder dispensar este dinero es necesario tener una red amplia financiera, con una cobertura a nivel nacional con puntos de atención en todos los departamentos y ciudades del País.

Estoy seguro que de esta crisis podemos sacar lo mejor de nosotros, los grandes genios como dice Ismael Cala, en su artículo reciente, "Albert Einstein decía "Sin crisis no hay méritos Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia"

Así que mis estimados lectores adelante que dios mediante saldremos de esta crisis

Te invito a que te quedes en casa!