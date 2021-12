Reflexiones de medio término al final de año: Bukele y la derecha

Ya no caben dudas sobre el gobierno de Bukele. Lo que procura, lo que lo motiva, sobre los énfasis de su discurso y lo que pretende despertar así como mantener dormido en la ciudadanía con esa narrativa. En el tránsito hacia la mitad de la presidencia de GANA, caben reflexiones a propósito de esas certidumbres.

Lo primero es que es un régimen de derecha. Aunque el presidente prestó servicios en el FMLN, su discurso se fue desligando sistemáticamente de todas las maneras y muletillas del izquierdista en que intentaron convertirlo en algún momento de su gestión como alcalde capitalino. Una vez expulsado de ese partido y de modo más acelerado una vez consagrado presidente, no fue difícil que cambiara su discurso, no era intelectual orgánico ni produjo pensamiento alguno durante su militancia; además, esa penúltima versión del Frente ya estaba suficientemente alejada de su inspiración primigenia, pero esa es otra conversación.

Hay mucho de estrategia en esa mutación de discurso y planteamiento pero también ocurre que, especialmente durante el encierro pandémico, Bukele encontró personales coincidencias con el pensamiento más primitivo de la derecha salvadoreña y sus desviaciones más autoritarias. Por ende, tanto tras reconocer que el simpatizante habitual de las opciones electorales más conservadoras se ha quedado sin referente y abrazará cualquier cosa que se parezca a ARENA como al reconocerse a sí mismo en las líneas menos democráticas de esa doctrina política, el mandatario ha consumado su bautizo como un producto conectado a la derecha.

En sus acciones, el gobierno ha exhibido hinchado nacionalismo, una vocación católica integrista, un profundo respeto por el derecho individual a la propiedad y una visión empobrecida de la sociedad y de la democracia, a las que entiende sólo en atención a su colaboración o no con el funcionamiento del aparato del Estado. Todas las decisiones y reflejos que derivan de estas ideas constituyen el mantra del régimen y tienen puntos en común con algunos de los gobiernos de ARENA e incluso del FMLN. Es que a la postre, el orden económico y social de El Salvador no se vio en riesgo con la alternancia democrática porque a la firma de los Acuerdos de Paz no la sucedió ninguna decisión traumática ni revolucionaria en esos sentidos ni de parte de los antiguos partidos mayoritarios ni de este nuevo vehículo conservador que se llama Bukele.

La llave maestra para que importantes sectores del orden nacional lo reconozcan y legitimen como operario de la agenda más conservadora ha sido su comprensión del rol del Estado como potencial garante de esos intereses, especialmente cuando van en contra del interés general. El Salvador ya había contado con administradores gubernamentales que simplificaron hasta borrarlos los controles sobre ciertas actividades económicas, que invirtieron de modo compulsivo en la adquisición de bienes y servicios, y que vitaminaron públicamente a su brazo punitivo. Pero que haciendo todo eso hayan acumulado democráticamente tanto control hasta asaltar los otros poderes, no.

Así, un modo de entender este medio término de Bukele es como el del ascenso del conservadurismo más duro, con el motor electoral por un lado y la complacencia de algunos actores del mundo privado por el otro. No es casualidad que uno de los trofeos de guerra más preciados del mandatario sea la foto que se tomó con algunos de los principales empresarios y hombres de negocios del país, en el escenario de la pandemia; lo que puede validarlo como el nuevo paladín del orden nacional no son los triunfos electorales sino que el gran capital lo apruebe.

Y ahí las preguntas pendientes: ¿Es posible hasta para los librepensadores más liberales aprobar un proyecto que desmonte la democracia? ¿Y cómo reaccionarán aquellos electores que creyeron estar votando por una opción de cambio cuando entiendan que se trata de todo lo contrario?