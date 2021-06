Reflexiones para obtener un empleo (o crearlo)

Todos los días leo historias de personas que llevan meses buscando empleo, es duro leerlas, pero también revelan información que da espacio para estas 3 reflexiones que propongo, con todo respeto, para alguien que está formándose, alguien que ya terminó y alguien que no tiene trabajo.

1. No se enfoquen en sacarse "10" en los exámenes, ni en pasar una materia por pasarla, el verdadero esfuerzo debe centrarse en aprender habilidades de valor agregado. Exijan a sus profesores que les enseñen cosas prácticas, con una simple pregunta: "¿en la vida real cómo es esto?" Recuerden que nadie saca un billete de 20 dólares para que uno responda de memoria algo. Además, recuerden que copiando solamente se engañan a ustedes. La vida real no acepta copia, requiere gente que solucione y tenga iniciativa.

2. "Soft skills" o habilidades blandas, que incluye la perseverancia en momentos de crisis es clave para el mundo que estamos hoy en día. Partamos del hecho que hay millones de personas más inteligentes y preparadas que uno, sin dejar a un lado la inteligencia artificial que nos da 100 vueltas... pero donde podemos destacar es en la empatía, en volvernos indispensables por hacer el trabajo que nadie más quiere hacer... que no se le caigan las medallas, ni se haga el ofendido por hacer algo más sencillo de lo que usted espera (una fotocopia, servir un café, traducir un documento), llénese de humildad y agradezca en su interior la oportunidad, y vea la manera de dar más que los demás. Reconozca el trabajo ajeno y deje que su trabajo sea quien hable por usted, pero eso sí, no permita que nadie le quite su mérito. Dignidad con humildad. De la mano con ello, le invito a invertir en el activo más importante que tiene: USTED (sí, usted). Salga a correr, haga tiempo para usted (aunque tenga 4 hijos, no pierda su esencia y su identidad) y vaya a terapia. La terapia ayuda para perder complejos de víctima, problemas de ira y otras neurosis que pueden afectar su desenvolvimiento. Si usted es de los que cree que la terapia es para "locos"... entonces es momento para ir a un terapeuta.

3. Si no lo contratan como empleado, pierda el miedo a crear una empresa ("que estoy muy joven", "que estoy muy viejo"... elimine estas creencias limitantes) y haga un listado de sus habilidades para identificar cuáles puede estructurar como un servicio. Esto lo puede poner en un sitio web (¿como hacer uno? ¡Google les abrirá puertas del infinito mundo del conocimiento!) y con eso sirve de oficina virtual, tocando puertas de sus conocidos. Recuerde que si vende servicios su producto principal es confianza en que lo que vende es de gran calidad.

Si se siente frustrado: grite, porque al gritar se libera el subconsciente. Pero sobre todo, no tenga vergüenza en pedir ayuda a los demás. A todo mundo le gusta ayudar, siempre que vaya de la mano de la palabra mágica: por favor y gracias; con casi 10 años de vivir en Costa Rica noto la gran diferencia, en El Salvador se dice "ya" más que un "por favor", y la cortesía no se debe perder, aun cuando exista jerarquía. Recuerden que muchos de los "NO" nos los damos nosotros por no intentarlo, y nos ponemos a hacer el trabajo de los demás... dejemos que cada quien haga su trabajo y hagamos nosotros el nuestro.

Y como diría mi amigo Edy: "Todo va a salir bien".