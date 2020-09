Reforma constitucional: sirenas y lamentos

Don Fabio Castillo es una leyenda jurídica que se le conoce por su particular forma de expresarse, que deja en evidencia su capacidad de hilvanar sus afilados pensamientos. Un ejemplo se encuentra cuando se refirió al gobierno del presidente Bukele: "...Desde la época de los Meléndez, no había pasado en el país, ni siquiera en el gobierno de los militares, que uno hablaba con los parientes del presidente y conseguía lo que quería. Es un gobierno tribal como el de Arabia Saudí. Eso atenta contra la democracia". (EDH, 30abr2020).

El 16 de septiembre, el abogado Castillo fue entrevistado en el programa conducido por Carlos Monterroza llamado "8 En Punto". Comentó sobre su participación en la comisión para analizar las reformas que deben hacerse a la Constitución (1983) nombrada por el presidente Bukele y a cargo del vicepresidente Ulloa. En la entrevista, don Fabio habló como si dicha comisión se tratara de una Asamblea Constituyente, explicando que propondrá artículos y mecanismos para mejorar la Constitución. En la entrevista, minimizó los señalamientos de las personas que se han escandalizado por la creación de esta comisión, indicando que aquellos que dicen que "la República está en peligro... pero eso es decir una locura..." (min 43:45).

¿Son contradictorias esas posturas? ¿Cómo se concilian? ¿Qué pasó para ese giro en el pensamiento?

En la entrevista, además don Fabio comentó que propuso al vicepresidente nombres de cuatro brillantes abogados de más de 70 años. Mientras que a la única mujer a la que se refirió (sin proponerla como parte de la comisión), Erika Saldaña, la llamó inteligente y posterior a ello contradijo (sin dar argumentos) su opinión sobre lo innecesario que es reformar la Constitución. Cabe recordar que la Lic. Saldaña explicó: "Antes de pensar en una reforma o cambio de la Constitución debemos hacer conciencia del cumplimiento de la que ya tenemos". (EDH, 14jun2020).

Sin perjuicio de coincidir con la Lic. Saldaña, en que la reforma constitucional es innecesaria, ¿cómo es posible que, en un país con una mayoría de mujeres, don Fabio NO PUEDA PROPONER UNA sola mujer para formar parte de la bendita comisión? ¿Qué la ÚNICA mujer sea doña Nidia Díaz? ¿CÓMO no existe espacio para más mujeres? Esa postura patriarcal, que ve en el hombre como la única fuente de conocimiento, es inaceptable y suficiente razón para pedir que una persona que tiene ese pensamiento tan machista, tan desfasado, no forme parte de ella.

¿Cómo es posible que las nuevas generaciones no puedan formar parte de esta comisión que va a llevar las reformas para definir las riendas de un país? ¿Cómo es posible que no exista una sola persona de menos de 40 años que tenga voz en la temida comisión? En el caso que esta comisión avance, se deben incluir voces (¡no solo abogados!) que no están siendo escuchadas, rechazando cualquier mecanismo que no otorgue el derecho a voto, de lo contrario son subterfugios para legitimar un trabajo que posiblemente ya está montado. También importante señalar que es indiferente si las personas que conformen la comisión cuenten o no con salarios; lo importante es que no mientan diciendo que son "ad-honorem", y después que salgan con un sueldito de $,8000 mensuales.

Esto de las reformas constitucionales con supuestos fines democráticos me recuerda a la metáfora de los "Cantos de Sirenas" que uno de los propuestos por don Fabio, el Dr. José Albino Tinetti, menciona en sus clases como referencia para advertir de cómo algo falso puede vestirse de verdad. La importancia de discernir entre una cosa y la otra será vital para no terminar en el Muro de los Lamentos al que don Fabio Castillo ha ido por apoyar a exmandatarios (como el protege del dictador Ortega), que terminan engañándolo a él y a la población.

En resumen: Respetemos a la Constitución en una época que CLARAMENTE no es el momento para cambiarla.