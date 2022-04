Regreso al futuro

¿En qué momento se jodió El Salvador? Responder a esta pregunta tomaría al menos las 700 páginas que necesitó Vargas Llosa para el caso peruano en su magnífica Conversación en La Catedral. La dificultad reside en ese pretérito: lo complejo sería determinar el momento preciso en el que empezó a joderse el país. Pues es un proceso permanente, un río infinito cuya fuente y estuario desconocemos, en el que toca intentar nadar sin barco ni capitán.

Lo que sí podemos cuestionar es esa ausencia, de estructura y liderazgo. Lo que sí podemos ver es en qué momento El Salvador dejó de flotar y empezó a hundirse, o más bien a ser hundido: cuando se le tiró un ancla disfrazada de salvavidas. El brazo que se le extendió al país, como al individuo que no sabe nadar para supuestamente salvarlo, le ha en realidad sumergido la cabeza en el agua y ahogado.

Desde el 1º de junio de 2019 hasta la aprobación de la ley mordaza del 5 de abril, pasando por el día más violento de nuestra historia reciente con 62 homicidios el sábado 26 de marzo, estamos en una secuencia totalmente creada por Bukele. Negociar de manera secreta con las pandillas con el intercambio de favores que implica es la causa de la ola de violencia entre el 25 y 27 de marzo, la muerte de más de 80 salvadoreños, y luego de los arrestos masivos y arbitrarios dentro del estado de emergencia que le conviene. Más poder al poder, en esa espiral infernal nos tiene el presidente encerrado en su torre de Twitter.

En todos los sentidos, Bukele nos está llevando hacia el pasado. Todo lo que está haciendo ya ha sido experimentado: las negociaciones y su consiguiente resultado. Ahora una aparente manodura, que nunca ha funcionado y que no funcionará. El martes 12 de abril, Bukele anunció "10,094 terroristas arrestados en 10 días". Cortar las malas hierbas de un terreno baldío es condenarse a una repetición infinita. Lo que hay que cambiar es la tierra, los instrumentos y el método, para cultivarla. Mientras no se entienda eso, cada presidente es un nuevo Sísifo convencido de que triunfará. Para los que aún creen en el "Plan Control Territorial", ¿cómo justificar todos esos arrestos ahora? ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué, al contrario, se liberaban pandilleros y todavía no se permite su extradición a Estados Unidos?

Mientras tanto y en todos los casos, las víctimas son siempre las mismas: los más humildes. Son los mismos salvadoreños los que se encuentran enclaustrados literalmente entre fuegos cruzados; matados por las pandillas, arrestados por la policía. Es la arbitrariedad y su margen de error del que se felicita el presidente.

Por su lado, Bukele –aun más– todopoderoso está gozando de una situación que ha construido y de la que habrá difícilmente marcha atrás. Le permite atacar públicamente y en toda impunidad a los mejores periodistas del país. Esta semana el blanco ha sido el antropólogo Juan Martínez d’Aubuisson, especialista de las maras, lo que le valió los honores de la poesía bukeliana: "Esta basura, sobrino de un genocida". Que cada uno juzgue la pertinencia del insulto y se dé cuenta de que diciendo eso, Bukele retoma precisamente los métodos del creador de los escuadrones de la muerte y responsable del asesinato de Monseñor Romero, Roberto d’Aubuisson. ¿Cuál será la próxima etapa?