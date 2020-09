¿Reinventarse o morir?

Han pasado un poco más de 6 meses desde aquel 11 de marzo cuando alrededor de las 4 de la tarde, en la frontera, tomé la sabia decisión de bajarme de un bus que me llevaría a Guatemala en un viaje de trabajo. No quiero ni pensar en lo que hubiera sucedido si no lo hago. Aunque debo confesar que en aquel momento, tampoco podría imaginar todo lo que me esperaba. Cambios radicales de planes, “encerrarme” en mi casa, pensar en nuevas ideas de negocio para tratar de sustituir las fuentes de ingreso, actualizar mis conocimientos para mantenerme vigente profesionalmente, controlar esa mezcla de sentimientos que inevitablemente provoca una situación como esta y en especial, no dejar que las adversidades se llevaran mi optimismo y fe en el futuro.

Estoy segura de que han sido muchas personas las que han estado en mis mismas condiciones y hasta más difíciles, quizás han sido pocas las que se han salvado. En cuestión de días el contexto cambió y nos exigió nuevos comportamientos, para los cuales no estábamos preparados, tanto en el plano personal como en el empresarial o profesional, es decir que los desafíos han sido dobles.

Y empiezan entonces a aparecer todos aquellos webinars, blogs, artículos, videos, etcétera, con los mensajes acerca de la necesidad de transformarnos, reinventarnos, evolucionar para poder enfrentar exitosamente los retos. Reconozco que yo también he apoyado esta idea. Pero ahora pienso que podríamos estar siendo demasiado fuertes con esto y estar propiciando reacciones de agobio y angustia, entre aquellos que no están siendo capaces de lograrlo y apenas están logrando sobrevivir. Porque, por si fuera poco haber enfrentado la cuarentena con sus múltiples y variadas implicaciones, ahora nos tenemos que preparar para la “nueva normalidad”, que realmente no sabemos qué es y que está llena de incertidumbre.

Considero que uno de los temas más agobiantes, por decirlo de alguna manera, es el del mundo digital que se ha vuelto casi omnipresente en las diferentes actividades de nuestras vidas y ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de comprar, de vender, de aprender, de trabajar, de celebrar, etcétera, lo que nos ha obligado a tomar diferentes decisiones, desde aumentar el paquete de internet que tenemos contratado en nuestras casas para que todos podamos conectarnos sin problema, hasta que, en lo que se refiere a las empresas, traten casi deseperadamente de entrar en el e-commerce o comercio digital.

En mi caso ya había iniciado un proceso de reinvención desde hace algunos años, enfocado precisamente en la transformación digital, incluso, aprovechando el tiempo dentro de mi casa, tomé un Diplomado en Marketing Digital, pero esto solo me ha servido para enterarme de que apenas estoy en la punta del iceberg y todavía me falta mucho por aprender y que cada día habrá cosas nuevas que conocer; por lo tanto, eso de reinventarme quizás está un poco lejos, pero esto no significa que “moriré” y ya he decidido que no será para mí otra fuente de preocupación.

Seguramente cada uno tendrá sus propias metas y expectativas para ese futuro incierto y esto por supuesto es muy bueno, mi sugerencia es que las mantengan con firmeza, pero no al grado de que en lugar de que sean un motivador se conviertan en una presión difícil de controlar. Tenemos que adaptarnos al cambio, pero sin que la posibilidad de fallar nos mortifique demasiado.

Me encantan las frases inspiradoras y esta de Albert Einstein me parece adecuada para este tema: “No necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta, cuando lo necesite”.