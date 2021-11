Relaciones entre El Salvador y EUA (I)

El 5 de enero de 1822 la Junta Consultiva de Gobierno en Guatemala acordó la incorporación de Centro América a México como lo había solicitado Agustín de Iturbide. San Salvador se opuso. El 1 de octubre Iturbide ordenó el ataque a S. S. "si no se une inmediatamente a Méjico sobre la base de una entera sumisión al Gobierno Imperial y sin condición alguna". Después de cruces de notas y pláticas que no fructificaron, el Congreso de esta provincia reafirmó el 2 de diciembre la incorporación a EUA. Se integra la Comisión que negociaría con dicho país con Rafael Castillo, Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez, Cayetano Bedoya y Manuel Salego quien falleció en el trayecto. El viaje no fue de inmediato, pues la historia recoge que todavía el 14 de enero de 1823 Vicente Filísola dirige nota a Arce jefe militar pidiéndole que se incorporen al imperio mexicano, lo cual se rechazó.

Llegan noticias que el 8 de junio de 1823 arribaron a Boston los comisionados salvadoreños quienes según Monterey "son bien recibidos, les dan créditos y convites, la prensa hace elogios de ellos". Rodríguez Ruiz p. transcribe informe del representante diplomático de México en EUA, del arribo de los salvadoreños, tratando de persuadirlos de que no continuaran en las gestiones. Agregó: "salió Arce para Nueva York. He observado que ellos parecen haber encontrado apoyo en este Estado, pero a este punto han estado muy reservados". Cita también R. Ruiz las memorias del secretario de Estado de EUA Henry Clay: "la provincia de SS por un solemne decreto de su Congreso, libremente elegido, propuso el 5 de noviembre de 1822 su anexión a nuestra propia Unión, como uno de los Estados Unidos". Es un hecho cierto que se hicieron las gestiones encomendadas, pues ruedan algunos comentarios que eso no sucedió.

Iturbide, proclamado emperador el 21 de julio de 1822, disolvió el Congreso por no serle favorable. Dado el descontento y los movimientos militares en su contra, abdicó diez meses después, terminando esa historia con su fusilamiento (sic transit gloria). Si cuando los emisarios salvadoreños se encontraban en EUA, el imperio mexicano se derrumbaba, es entendible que pudieran no poner entusiasmo en la anexión a la Unión Americana, interrogándose si convenía hacerlo, ya que las condiciones que se dieron para solicitarlo habían desaparecido.

El 1 de junio de 1823 el Congreso Federal declaró que las Provincias Unidas del Centro de América eran libres e independientes de España, México y de cualquier otra potencia, tanto del antiguo como del nuevo mundo. Entiendo que ese decreto dejaba tácitamente sin efecto la decisión de la Provincia de San Salvador.

Cuando fue la oferta salvadoreña, ya EUA estaba en una etapa expansionista. En 1803 compraron a Bonaparte La Louisiana y en 1819 a Fernando VII de España La Florida. Ya habían sido incorporados nuevos estados: Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama, Maine y Missouri. ¿Por qué no les interesó San Salvador? (Tema para otro artículo).

No era que EUA quisiera venir por su propia decisión a sacar a puntapiés a los mexicanos. Al contrario, nosotros tocamos sus puertas. EUA era el ejemplo a seguir: la república, la libertad, la democracia (aunque el término no era muy bien visto en esa época). El imperio de Iturbide rompía con ese molde, ellos eran los imperialistas. Afortunadamente cayó el Imperio del Septentrión, paso el torbellino y el Congreso Federal Centroamericano declaró nula aquella anexión.