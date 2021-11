Relaciones entre El Salvador y EUA (II)

2- (El 1 es el artículo del 4 de noviembre) En la recopilación de leyes del doctor y presbítero Isidro Menéndez en el Título Tratados, aparece el suscrito el 3 de enero de 1850 en León, Nicaragua, que textualmente dice: "Tratado jeneral de amistad, navegación y comercio entre el Salvador y los Estados Unidos. La República de San Salvador y los Estados Unidos de Norte América deseando ser firme y duradera la amistad y buena intelijencia que felizmente existen entre ambas Naciones (... ...) han convenido los artículos siguientes". Al leer lo anterior saltan de inmediato los errores ortográficos vistos a la luz de ahora, lo de República de San Salvador y también que el nombre oficial de la otra parte es Estados Unidos de América, no de Norte América, sin embargo eso así fue firmado y ratificado. En dicho tratado, se repite en varios artículos lo de República de San Salvador, pero al final dice "será ratificado por el presidente del Salvador con consentimiento del Congreso". El presidente salvadoreño era Francisco Dueñas. Uno de los artículos señalaba: "Si por alguna fatalidad que no puede esperarse, y que Dios no permita, las dos partes se viese empeñadas en guerra una con otra" se les concede seis meses a los comerciantes que residan en las costas y un año a los del interior para que arreglen sus negocios, concediéndoles salvoconductos.

Sobre lo de República de San Salvador, Alejandro Marure escribió en "Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro América", publicado en 1844, que la Asamblea Constituyente salvadoreña decretó el 30 enero de 1841 que el nombre oficial sería "República de San Salvador". Dicho decreto no aparece en la recopilación del padre Menéndez de 1855, porque lo era de leyes vigentes, lo que indica que el mencionado decreto ya no lo estaba. Además esa denominación ni se utilizó, aunque sí en el tratado dicho.

3- El 12 de abril de 1871 el presidente Francisco Dueñas ante el avance de las tropas rebeldes, encabezadas por el mariscal Santiago González, abandonó el cargo asilándose en la Legación (embajada se diría ahora) de los EUA. Nueve días después Dueñas fue entregado al nuevo gobierno, quien se comprometió a respetarle la vida. Fue sometido a antejuicio votando el senado (se tenía esa institución) que había lugar a formación de causa, juzgado por un tribunal común fue sobreseído. La acción estadounidense de entregar a Dueñas era riesgosa y este debe de haber temido, ya que cuando Gerardo Barrios fue capturado en Nicaragua y solicitado su envío a El Salvador, Dueñas prometió respetarle la vida, lo que no cumplió, pues como es sabido Barrios fue fusilado, así como también él había ordenado fusilamientos anteriormente, cumpliéndose en su persona, que el que a hierro mata a hierro muere.

4- En 1906 se dio la guerra entre ES y Guatemala. El expresidente general Tomás Regalado, jefe del ejército, murió por imprudente al entrar en combate "con algunas copas adentro". Los presidentes de EUA y de México mediaron para poner fin a las hostilidades, firmándose el tratado de paz el 20 de julio de 1906 en el buque de guerra estadounidense "Marblehead", conviniendo que cualquier futura discrepancia entre ES y G sería resuelta por los presidentes de los 2 países del Norte de América quienes actuarían como árbitros. Pedro José Escalón fue el presidente salvadoreño que aceptó el gesto amistoso de EUA y México.