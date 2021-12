Relaciones entre El Salvador y EUA (IV)

7- Nicaragua y EUA firmaron el 8 de febrero de 1912 el Tratado Chamorro-Weitzel, estipulándose que el primer país entregaba al segundo a perpetuidad los derechos exclusivos para la construcción, servicio y mantenimiento de un canal interoceánico por el Río San Juan y el Lago de Nicaragua o por cualquier otra ruta. Además que en un punto del Golfo de Fonseca designado por EUA, tendría derecho a mantener por 99 años una base naval. El Salvador formuló protestas ante Nicaragua por dicho Tratado en lo concerniente al Golfo; Costa Rica, lo hizo por lo del Río San Juan. Desoídas nuestras razones por Nicaragua, con instrucciones de cancillería, el embajador de ES en EUA presentó formal protesta entregada personalmente al secretario de Estado William J. Bryan. Es una nota extensa, en la cual se hace referencias históricas a laudos arbitrales, a principios de derecho internacional, al condominio del Golfo entre ES, H y N, por lo que no puede este último disponer de algo que no es de su exclusivo dominio, y que en caso de una guerra de EUA con otra potencia, los países condueños del Golfo se verían en un campo de beligerancia no deseado. El Tratado fue ratificado por Nicaragua, pero no por el Senado de EUA, por ello no tuvo vigencia.

No andábamos perdidos con nuestro reclamo, pues el mismo secretario de Estado Bryan reconoció en nota a la cancillería, que EUA "no controvierte en lo más mínimo que el Golfo de Fonseca es una bahía territorial cuyas aguas están comprendidas dentro de la jurisdicción de los Estados colindantes". Un senador expresó: "me asaltan inquietudes y temores si el gobierno de Nicaragua es realmente el genuino representante del pueblo". Otro agregó: "estamos haciendo un tratado con nosotros mismos, no con Nicaragua".

8- Alejado el peligro al no ratificarse el Tratado, fue breve el descanso, puesto que de inmediato se iniciaron nuevas negociaciones, firmándose el Tratado Bryan-Chamorro el 5 de agosto de 1914 que contenía lo mismo convenido antes de la entrega a perpetuidad de los derechos para construir el canal y lo del Golfo de Fonseca. El Senado estadounidense lo aprobó hasta 2 años después, el 2 de febrero de 1916, adicionando una cláusula que "habiendo protestado Costa Rica, El Salvador y Honduras contra la ratificación de dicha Convención (... ...) nada en dicha Convención lleva en mira afectar cualquier derecho existente de ninguno de los referidos Estados". Nicaragua no aceptaba esa cláusula. Vemos cómo "los gringos" atendieron nuestras protestas y no los hermanos "nicas". Confirma lo anterior, que ya ratificado el tratado por las dos partes, Nicaragua se abstuvo de darle contestación a la nota de protesta enviada por el gobierno salvadoreño el 14 de abril de 1916. Ante el silencio, El Salvador tomó la decisión de presentar una demanda contra Nicaragua en la Corte de Justicia Centroamericana. Obviamente la demanda no podía presentarla también contra EUA, pues este no formaba parte de ese Tribunal, aunque desde luego el resultado podría dañarlo. El Salvador alzó su voz no con "dimes y diretes" sino defendiendo nuestros intereses conforme el Derecho Internacional.

La Corte sentenció: "El Tratado amenaza la seguridad nacional de El Salvador violando sus derechos de condominio (... ...) El gobierno de Nicaragua está obligado a restablecer el estado de derecho que existía antes del Tratado". Triunfó la posición salvadoreña, que afectaba aun sin ser parte a EUA. Pese a ello, las relaciones diplomáticas no se dañaron.