Relaciones entre El Salvador y EUA (V)

8- En la VI Conferencia Interamericana celebrada en La Habana en 1928, el ministro de RR. EE. de El Salvador Dr. José Gustavo Guerrero fue ponente de la moción para que se incluyera entre las resoluciones de dicha Conferencia el principio de la no intervención. Se oponían a ello principalmente el secretario de Estado de EUA Charles Evans Hughes (excandidato presidencial) y el jefe de la delegación de Perú el Dr. Víctor Maúrtua. El Dr. Guerrero había sido electo por unanimidad presidente de la Comisión que trataría entre otros temas un proyecto de la a su vez Comisión de Juristas reunida previamente en Río de Janeiro en la cual aceptaba el principio de no intervención. Cuando se conoció del proyecto, el Dr. Guerrero se extrañó que no se incluyera el anterior principio, por ello dejó la Presidencia para "desde la llanura" abogar por su inclusión. En un debate muy fuerte pero académico, se enfrentó principalmente, ya dijimos, a EUA y Perú. Por su parte, Argentina y México apoyaban la moción salvadoreña. Después de un receso, la posición de varios países había cambiado en el sentido de no adoptarse todavía el mencionado principio. Así las cosas, lo que se aprobó fue recomendar incluirlo en el programa de la VII Conferencia. En esa Conferencia celebrada en Montevideo en 1933, EUA no se opuso y fue aceptado el principio de no intervención, por el que había luchado 4 años antes el canciller salvadoreño. El destacado internacionalista e historiador salvadoreño Dr. Ramón López Jiménez escribió respecto a lo de la Conferencia de La Habana, que cuando el presidente de la República (Dr. Pío Romero Bosque) le pidió a Guerrero moderación, este respondió: "En tanto sea yo ministro de Relaciones Exteriores, imprimiré a la política exterior de El Salvador la línea que reclama la dignidad del país". Es bueno consignar que el Dr. López Jiménez fue agregado a la embajada salvadoreña en Francia, cuando el Dr. Guerrero era el embajador, de ahí su cercanía con él para conocer aspectos de su vida.

La actuación del Dr. Guerrero le hizo ganar prestigio internacional, tanto que al año siguiente fue electo presidente de la 10.ª Asamblea de la Sociedad de las Naciones con sede en Ginebra –equivalente a la actual ONU– con 51 de los 53 votos de los Estados miembros. No para ahí la historia, pues en 1930 fue electo juez del Tribunal Permanente de Justicia Internacional con sede en La Haya, llegando a ocupar la presidencia de 1936 a 1939. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ese Tribunal fue sustituido por la actual Corte Internacional de Justicia –que es como decir la Corte Suprema de Justicia del Mundo– el Dr. Guerrero fue electo nuevamente juez de dicha Corte y de 1946 a 1949 ocupó la presidencia, como ya la había ocupado en el Tribunal anterior. Su rival en La Habana, Hughes, llegó a ser presidente de la CSJ de EUA.

En noviembre de 1928, Herbert Hoover visitó como presidente electo de EUA el Puerto de La Unión, eso muestra que las relaciones no estaban deterioradas o que bien, él como nuevo presidente borraba cualquier malestar anterior. Masferrer escribió sobre la visita: "Hagámosle al ilustre Despensero un homenaje digno de él. Por ejemplo, si a los ostiones de La Unión les llamáramos en adelante ¿Wall Street Oyster? O si para evitar cuestiones, al Golfo de Fonseca lo denomináramos ¿Hoover Bay?"