Relaciones entre El Salvador y EUA (VI)

9- Un nuevo Tratado de Paz y Amistad fue firmado el 7 de febrero de 1923 en Washington por G, ES, H, N y CR, habiendo estado presentes en la Conferencia por invitación de estos países –según se dice en el mismo Tratado– Charles Evans Hughes y Summer Wells, enviados extraordinarios de EUA, aunque realmente quien promovió la Conferencia fue dicho país. En el art. II se acordó que no se reconocería a ningún gobierno que surgiera en las repúblicas centroamericanas producto de un golpe de Estado o de una revolución, mientras no se reorganizara el país en forma constitucional. En el art. V se obligaban los países a mantener el principio de no reelección, y los que lo tuvieran se comprometían a reformar su Constitución, eliminándolo. Eso no es problema ahora porque la vigencia del Tratado era hasta el 1.º de enero de 1934.

Luego del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931 contra Arturo Araujo que concluyó con Maximiliano Hernández Martínez (MHM) como presidente de la República, los países centroamericanos y EUA no reconocieron a ese gobierno como legítimo, fundándose en el Tratado mencionado. En ese diciembre visitó El Salvador como enviado especial de EUA Jefferson Caffery, quien había sido embajador en nuestro país de julio de 1926 a julio de 1928, debido a la posición titubeante del embajador permanente Charles Curtis. Caffery claramente mostró su desacuerdo con el golpe y la presidencia de MHM, gestionando su sustitución. Se mencionaron nombres para ocupar el cargo, siendo el último que tenía posibilidades, el coronel José Ascencio Menéndez. Kenneth J. Grieb escribió al respecto: "justamente cuando el reemplazo de Martínez parecía inminente, una serie de levantamientos comunistas conmocionaron al país". Ello fortaleció a MHM, con el apoyo de la élite económica y "los cuadros intelectuales de la burguesía" (David Luna), siendo ya difícil su sustitución. No obstante que EUA dejó de presionar fuerte, mantenía su posición de no reconocimiento. Guatemala exigía acciones contra MHM; por su lado, Costa Rica abogaba por el reconocimiento, lo cual finalmente hizo el 1.º de enero de 1934, los restantes países centroamericanos el 24 y EUA el 26 de ese mismo mes y año. El reclamo fuerte inicial de EUA concluyó debilitándose.

10- Un grupo de jóvenes estaban reunidos cerca de la calle Arce el 7 de mayo de 1944 platicando sin desarrollar ninguna actividad política, cuando un policía les disparó por existir prohibición de reuniones; asesinó a José Roberto Wright Alcaine, de 17 años de edad. La población se indignó por ese acto, acudieron en masa los capitalinos a su inhumación (ver foto por ejemplo en "El samovar de plata" de Ana del Carmen Álvarez). Dado que el fallecido tenía la nacionalidad estadounidense, el embajador de EUA Walter Thurston acudió a reunirse con MHM a quien según algunos le exigió la renuncia, y según otros solo le llamó la atención que tomara en cuenta todos los acontecimientos anteriores: 2 de abril, fusilamientos, huelga de brazos caídos. Se ha estimado por algunos que esa acción del embajador fue determinante para la renuncia de MHM, pero debe tomarse en cuenta que monseñor Chávez y González le había recomendado su dimisión, lo mismo que algunos ministros. Fuerte o débil la acción de Thurston, coadyuvó con la huelga general que se fortalecía. El 8 de mayo MHM presentó su renuncia, el 9 se juramentaba al nuevo presidente Andrés I. Menéndez y el 10 abandonaba el país "el insustituible".