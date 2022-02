Relaciones entre El Salvador y EUA (y VII)

Es tiempo de concluir esta serie de artículos sobre las relaciones entre ES y EUA. Hay más acontecimientos que tratar, por ejemplo el programa de la Alianza por el Progreso de Kennedy en los años sesenta y su implementación en El Salvador, la intervención directa de EUA en el derrocamiento de Carlos Humberto Romero o solo el conocimiento del golpe que se daría, el apoyo brindado a las Juntas de Gobierno que se sucedieron y al gobierno de JN Duarte, concluyendo con el deterioro actual de esas relaciones. Si continuara podría llegar hasta la entrega XV, que es mucho para artículos periodísticos.

Inicié con la petición salvadoreña de incorporarnos a EUA, la cual menciona Bernard Aronson, exsubsecretario de Estado para América Latina, citando al historiador emérito de la U de Cornell W LaFeber, y así fui tratando lo que a mi juicio era de lo más importante. Para un artículo de 560 palabras, tenía que sintetizar lo recopilado, que daba en cada caso para un artículo extenso en una revista especializada. Encontré que algunos autores de gran renombre presentaban información errónea. Por ejemplo Manuel de J. Sierra, el tratadista mexicano, en su obra "Tratado de Derecho Internacional Público", libro de consulta de universidades mexicanas y de otros países, escribió que la demanda por la base naval en el golfo de Fonseca la presentó Honduras, lo cual no es cierto pues fue El Salvador. José María Valverde en su Diccionario de la Historia coloca a Arturo Araujo como dictador cometiendo los asesinatos de 1932, cuando Araujo ya había sido derrocado y no ejercía ningún cargo gubernamental. Además que la guerra civil causó grandes dificultades para la exportación del banano (¡qué ignorancia!). Por su lado Tulio Halperín Donghi en su Historia de América Latina 3, señala en 2 ocasiones a Manuel José Arce como hondureño, añadiendo sobre los conflictos internos después de la independencia como entre las regiones de N y CR de León, Valencia y Cartago. Supongo que se refería a Granada, pues no existe ninguna Valencia importante en esos 2 Estados.

Es una realidad que ningún país latinoamericano mal relacionado con EUA llegue a potenciar su economía. Es inútil creer que se saldrá adelante sin ellos. Se puede y se ha hecho discrepar sin enemistarse, "pobres pero dignos". Hemos tenido acciones de política independiente en el pasado, siendo una exigencia recordar esos pasos. Cultivar la amistad de ellos y los de otros principalmente que tengan espíritu democrático. Eso es lo que corresponde. México y Costa Rica por citar 2 países han diseñado una política exterior independiente, en ocasiones contraria a la posición de EUA, sin por ello alejarse del último país mencionado. La voluntad libre de Argentina en estos momentos de visitar Rusia y China no lo señala ya como enemistado con EUA.

El Salvador no ha tenido la vista solo con EUA. Gobernando el PCN en 1975 se ratificó el Convenio Comercial con la URSS. Con el FMLN se entablaron relaciones diplomáticas con Cuba, la República Popular China y la India. ES reconoció en 2011 a Palestina como Estado soberano y ese mismo año visitó ES el actual canciller ruso, Sergei Lavrov, y el salvadoreño a Moscú. El presidente de Irlanda, Michael Higgins, visitó nuestro país en 2013. También EA Saca visitó Jordania y Egipto, sin conocerse de resultados positivos concretos. Con todo, carece de sentido una mala relación con "el imperio", la cual debe potenciarse.