Relato 2018 / Capítulo 2 de 4: El mundo está loco, loco, loco, loco

De la que nos salvamos. Yo pensé que el año pasado se armaba la de San Quintín entre el loco de Trump y "rocket man", como alguien describió a Kim Jong Un, el loquito coreano.

Afortunadamente, perduró la razón, y ambos locos se cayeron bien en su reunión en Singapur, y la chilearon. Por ahora.

En el campo Putin-Trump, no está tan chileado el ambiente. El ruso está más loco que el gringo; amo del Kremlin, desde el 99 (al igual que Maduro, se enganchó 6 años más en mayo pasado), conquistador de Ucrania y Crimea, y con tentáculos en Siria, en la derrota de la Hillary, y en el espionaje internacional.

De hecho, a raíz del atentado ruso contra un espía en planilla de Inglaterra, Trump echa a 60 diplomáticos rusos de Washington, y Putin iguala, expulsando a 60 gringos de Moscú. Da para película, Spielberg.

Tampoco está chileado el ambiente en el campo Xi Jinping, otro loco que el año pasado se atornilló en el poder supremo chino. Aquí de lo que se trata es de quién la tiene más grande. El dragón emergente o el imperio de siempre. Como resultado, una guerra comercial sin precedentes. Esto va pa largo.

Como que también va pa largo la masacre en nuestro país vecino. Desde abril pasado, Nicaragua arde pues el dictador Ortega le cae a balas a las protestas pacíficas contra el manoseo de las pensiones. La historia de siempre: cientos de muertos, miles desaparecidos, presos y exiliados, luto profundo, #SOSNicaragua. Y el FMLN salvadoreño aplaudiendo semejante barbarie.

El mundo está loco, loco, loco, loco. La bestia de Assad vuelve a rociar veneno químico sobre su gente. Se pasó la línea y Trump, May (Inglaterra) y Macron (Francia) bombardean las fuentes malditas ipso facto.

Lo que no camina ipso facto es el Brexit en manos de May; es más, a mí me huele que, en un segundo referendo de should I stay or should I go, prevalecerá el "Stay".

El FMLN también le mandó efusivas felicitaciones al asesino Maduro, por impecable manejo del fraude que lo atornilló, aún más, a Miraflores, y aceleró la decadencia nacional. En Venezuela, la inflación pasó del millón; nace el Bolívar Soberano, con 5 ceros menos; más de 2 millones de refugiados, y contando.

Otra desesperada estampida humana partió desde Honduras, y siguió desde El Salvador. El drama sigue vivito y coleando en campos de refugiados frente al muro en Tijuana. ¿Qué pasará?

Tampoco nadie sabe qué pasará en México, donde el populista AMLO llega a Los Pinos, en su tercer intento. Muchos predicen una fábrica de pobres, culpa del voto de un pueblo enojado.

Nuevos inquilinos también tienen los gobiernos de Brasil (no pudo Lula, queda Bolsonaro), Colombia (el Uribista derechista anti FARC Duque gana en segunda vuelta), Chile (regresa Piñera a la Moneda), Paraguay (oficialismo Colorado), Perú (asume el vice Vizcarra, al renunciar PPK, acorralado por Odebrecht), Costa Rica (mi tocayo Alvarado, en segunda vuelta), España (fuera Rajoy por corrupción, entra Sánchez) y Cuba, que no cuenta pues Raúl Castro finge pasarle la guayaba a un títere de apellido Díaz Canel. "A nosotros nos toca el 3 de febrero" informa la lorita Pepita.

Correcto lorita. A diferencia de los rusos, chinos, norcoreanos, sirios, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, los salvadoreños sí gozamos del arma más poderosa del hombre libre: El Voto. ¡Todos a las urnas!

Enfrentamos 3 caminos: 1- continuar con un gobierno incapaz, antidemocrático, con fracasado modelo a emular; 2- votar por un bachiller musulmán, egocéntrico y narcisista, rodeado de buitres, peor que Saca y Funes; 3- elegir a un empresario profesional, no político, de trayectoria comprobada, sin nada que ocultar, y con más probabilidades del país progresar.

Más claro no canta un gallo. No la vayamos a regar.