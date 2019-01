Relato 2018: Una y otra vez

En esta tercera entrega de mi 33.º relato anual, veremos sucesos que se repiten año con año.

Siempre salen locos a matar inocentes; solo que nunca como en 2018. Si solo en Estados Unidos hubo 307 "mass shootings", casi uno todos los días del año. Con razón, la principal causa de muerte en Gringolandia son las balas. ¡Qué sin gracia!, niños en la escuela, clientes en el fast food, compradores en el mall, todos llevando su vida normal, y de repente llega un loco y se las arrebata. ¡Qué bueno que el tío Sam permite la pena de muerte!

Qué malo que el tío Sam le haya confiado tanto poder político y económico a la NRA (National Rifle Association), que le permite vender armas, de todo calibre, con solo la copia de la licencia.

Qué bueno que más damas agarraron el micrófono #MeToo y se hicieron escuchar. Las apoyo, pues reconozco que están alambradas para dar más que los que tenemos huevos; y como no, si, además de sus responsabilidades, son capaces de traernos al mundo. Y no solo traernos, sino que criarnos, a la escuela llevarnos, alimentarnos, y la casa aperarnos. Agarro el micrófono para brindar por ellas, las más bellas, ¡las mujeres! "También brindemos por las de nuca angosta y culo ancho, las botellas", alza la copa la lorita Pepita. ¡Salud!

Me refiero a mujeres trabajadoras como la mía, no a trepadoras como "Me gané" la lotería al atrapar el corazón –y la billetera– del príncipe Harry, Duke de Sussex. Un royal wedding presenciado por el mundo entero. ¡Qué ácidas las miradas de la reina!

La opulencia y fantasía de la boda despertó la emoción de los amantes de los cuentos de hadas tal como, en 2011, lo hicieron los Duques de Cambridge: Harry, el heredero de la corona, y Kate Middleton. Me gusta más que la Meghan.

tío Sam permite la pena de muerte!

Otro suceso que se repite, año con año, solo que cada año con más desesperación, es el grito de nuestra maltratada Madre Tierra. Cierto, California padece de incendios, pero nunca como el recién infierno. Y no solo California, también ardieron en llamas Grecia, Suecia y Japón. "¿Y adónde dejás Antigua?" pregunta la lorita Pepita.

Tenés razón, lora, la lava y cenizas del Volcán de Fuego, con inusual potencia y frecuencia, trajeron luto, arruinaron cultivos, ahuyentaron turistas. Con tal de que el Chapa no tome ideas.

Si es salvadoreño persígnese. El Chaparrastique parece haberse tranquilizado, y el valle no se ha hamaqueado con más fuerza que en el 13 de enero de 2001.

Demos gracias porque estamos a la orilla, y no dentro, del corredor de huracanes; ¿qué tal si nos hubiese pegado Florence como lo hizo en las Carolinas? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparte de una intensa sequía al inicio del verano, y demasiada agua en el último temporal, la Madre Naturaleza nos tuvo merced.

Del polvo vienes y en polvo te convertirás. 110 corazones humanos, del mundo entero dejan de latir cada minuto. El 27 de agosto dolor profundo al dejar de latir el corazón de Sofía Eugenia, nuestra hija schnauzer de cuatro patas y 12 años (84).

En polvo también se convirtió Steve Hawking, el 14 de marzo, a sus 76 años; el mismo día en que nació Albert Einstein, su modelo a seguir. Creo que dicha coincidencia reencarnará en un genio todavía más brillante.

Un genio del arte salvadoreño se llama Fernando Llort, cuyos pinceles se detuvieron, a sus 69 años, pero sus colores brillan, aún más, en sus obras. Voto porque, en su memoria, regresemos sus mosaicos a la fachada de Catedral, y además llenen de vida el parque Cuscatlán, en actual transformación.

¿Qué más pasó el año pasado? Celebramos 29 años de feliz matricidio, el Mágico cumplió 60, Mick Jagger 75; los rusos recordaron los 200 años de Marx, ¡hasta una Copa del Mundo le dedicaron!

Uyyy, se me acabó el espacio. En la cuarta y última entrega de mi relato anual, el próximo martes, recordaremos Rusia 2018, y otras indispensables válvulas de escape, para evitar que nos volvamos locos, locos, locos como don Mundo.