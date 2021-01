Relato 2020. Tercera y última entrega: muertes y aniversarios

Desde 1927 la revista TIME ha dedicado su portada a la Persona del Año: uno (o varios) individuo(s) que más ha(n) impactado al mundo. En 2020 la dupla de la esperanza, Biden-Harris, sonríe en su portada. Selección sensata considerando el enorme reto que tienen para domar la pandemia, rescatar la economía, bajar la tensión racial y controlar el cambio climático. Ta jocote.

Yo le dedico mi portada a los héroes anónimos que estuvieron 24/7 frente a 73 millones de contagiados, y a los 1.6 millones que Covido se llevó (y contando). Dejo de escribir un minuto en su honor.

Desde 1985, La Pluma de Calín ha dedicado un capítulo de su relato anual a personalidades que se nos van; veamos mi recuento 2020:

Golpe bajo en el mundo del basquetbol, sobre todo en California, tras el aparatoso accidente del helicóptero de Kobe Bryant, Dios de los Lakers, en el que murió junto a su hija y 7 cheros. Y eso que la nave era más chiva que la que Kriete le presta a Bukele. Cuando te toca, te toca.

Golpe bajo en el corazón de millones de terrícolas pues Mafalda se acabuche con la muerte de Quino, su brillante creador. "Descansa en paz, maestra" con lágrima en el pico la lorita Pepita.

Golpe bajísimo en el deporte más bello del mundo, sobre todo en Argentina, tras la anticipada muerte de "la Mano de Dios, San Maradona", a tan temprana edad (60). "¿Messi o Maradona, hijo?" "Se van a los penaltis".

Golpe bajo en el cine, con el salú Lulú de James Bond Sean Connery. Clásica y elegante actuación. "Shaken, not stirred", en la barra al pedir su Martínez.

Golpe bajísimo en el romanticismo, pues México se quedó sin los manzanares de Armando. ¡Música, maestro! "Esta tarde vi llover..." destemplada la lorita.

De película de James Bond el renacimiento de Alekséi Navalni, principal opositor de Putin, envenenado por el Kremlin y resucitado por Angela Merkel (TIME Person of the year 2015).

Otra película, aunque no sería muy taquillera pues no logró su misión, pudiera ser: "Operación Gideon", intento (anfibio) fallido por derrocar a Maduro, que les costó la vida a 6 invasores. ¿Y los derechos humanos? Ausentes en dictadura (pan para nuestra matata).

No nos amarguemos con política; mejor veamos aniversarios 2020 en orden ascendente:

*30 años sin fronteras comunistas y capitalistas en Alemania.

* 50 años desde que los Beatles se separaron. Let it Be.

* 75 años de la liberación soviética de Auschwitz, de la explosión nuclear de Little Boy en Hiroshima y Fat Man en Nagasaki, y de la fundación de las Naciones Unidas.

*100 años de Prohibition a la producción y venta de alcohol en EUA, que duró hasta el 33, pero no funcionó, pues Sam el chichipate se las ingenió, chupó y chupó.

*200 del nacimiento de Florence Nightingale, razón por la que la WHO declaró, muy acertadamente, 2020 Año de la Enfermera.

*250 años del nacimiento de Ludwig Van Beethoven, compañero dominical, a todo volumen, de mi abuelo materno (QDDG).

*400 años desde el zarpe del Mayflower (de Plymouth Inglaterra, rumbo al Nuevo Mundo), con los Pilgrims que fundaron EUA.

*500 años desde que murió Rafael, el genio italiano del arte del Renacimiento.

*800 años desde la última "Gran Conjunción", o alineación de Júpiter y Saturno para formar la Estrella de Belén, que tuvimos la suerte de apreciar el día más corto del año (21 de diciembre).

Pongámosle coco a semejante fenómeno astronómico, ¡símbolo 2021 de esperanza! Sumémosle las buenas vibras de los amaneceres y atardeceres de verano; las de la luna llena del 29, y las de la lluvia del 31, y ánimos, pues el 21 es número de la suerte.

¡Felijaño al infinito y más allá!