Relato 2021 – Soñando con un mejor El Salvador

En vez de hacer un repaso sobre lo acontecido el año pasado en El Pulgar, ¿qué tal si todos los salvadoreños (gobierno, oposición, universidades, iglesias, emprendedores, fundaciones, ADESCOS, sin importar el sexo, la profesión ni la clase social) dejamos tanto odio en el retrovisor y nos unimos para construir un mejor país?

Es justo el momento, como todos los años, de las resoluciones de año nuevo: ponernos a dieta, hacer ejercicio, tomar más agua y menos guaro, dejar de fumar. Momento propicio para soñar con un mejor El Salvador.

Soñemos con un país en el que La Unión no solo sea un departamento, o una palabra impresa en nuestra bandera. Cierro los ojos y me imagino todo lo que pudiésemos lograr si trabajáramos juntos sin importar el maldito partido político, principal causa de la maldita división. ¿Se imaginan si viviéramos en modo Selecta todo el año? "¡Qué belleza!" se une al sueño la lorita Pepita, llorando porque no vamos a Catar.

Soñemos con que nuestros verdaderos enemigos fuesen la falta de oportunidades, el desempleo, la pobreza, la corrupción.

Soñemos con una decidida cruzada nacional pro medio ambiente: todas las fuerzas vivas del país, enfocadas en evitar que demos el pasito para convertirnos en Haití. Soñemos con un nuevo enemigo: el plástico; la reforestación, nuestra nueva adicción, y con el eficiente manejo de aguas limpias y aguas negras.

Soñemos con más libros y menos fusiles; con un salto cualitativo y democrático en la enseñanza; en el que el inglés también sea "legal tender" (además del internet de las cosas).

Que el velo multiplicador de la educación cubra a la Salvatrucha, a la 13 y a la 18, pues es con educación y esparcimiento que se evitan los Blues y los Killers, y se ataca dicho fenómeno social desde las raíces. No tras bambalinas negociando desde las ramas, pues rama que se poda, rama que rebrota, testigos tantísima víctima de inseguridad y extorsión.

El doctor Afane sueña con una reestructuración total de la salud hacia un modelo Asocio Público-Privado por las ventajas que él, como experto en la materia, ha expuesto más de algún lunes en estas páginas.

Muchos salvadoreños soñamos con que los renders se concreticen en semejante grandiosidad, aunque advertimos que hay que saber priorizar (estudio mejor que estadio) y nos cuestionamos cómo los vamos a pagar (¿de dónde cocos si no hay palmeras?).

Soñamos con que sigan creciendo las remesas, y para ello, mejor no pelearnos con la cocinera. Los columnistas y reporteros soñamos con gozar de infinita libertad de expresión, sagrado derecho de toda Nación.

Con la lorita además soñamos en un saco, que exportamos al espacio, cargado de odio, violencia, mentira, intolerancia y gañanada, venenos que, por más de 200 años, han contaminado las venas cuscatlecas.

Yo sé, parece que estamos soñando con torogoces preñados, y que del sueño al hecho hay un largo trecho, intrazable si ni siquiera lo intentamos cruzar. Se sabe que no es nada chiche, aunque tampoco debía ser tan complicado considerando que somos un país del tamaño de Massachusetts (tuve que preguntarle a Google cómo se escribe).

Manos a la obra: Que nuestros sueños por un mejor El Salvador no sean fallidas resoluciones de año nuevo. Vamos, cada uno desde su trinchera, a trabajar duro por un mejor Pulgar, empezando por una purga del veneno en nuestras venas. Que la fuerza 2022 nos acompañe.

Anuncio comunitario: Próximo martes último capítulo de este relato 2021, en el que la Pepita y Calín abordarán aniversarios, muertes, casos insólitos, curiosidades, alegrías, avances y, por supuesto, deportes. ¡Todo un noticiero nuestro relato! informa la lorita. ¡Feliz semana!