Relato 2021: (Pen) última entrega

El martes pasado la lorita Pepita y Calín prometimos que, en esta cuarta y última entrega de este relato, refrescaríamos la memoria con aniversarios, muertes, casos insólitos, curiosidades, alegrías y deportes que impactaron en 2021. ¡Démole pué!

ANIVERSARIOS: Nos quitamos el sombrero ante empresas y marcas salvadoreñas de más de 100 años. En 2021, Siman se une al hall of fame de un selecto grupo en el que además encontramos a Excel Automotriz (cumplió 102), LA PRENSA GRÁFICA (106) y Pilsener (115). Seguir operando, exitosamente, generando empleo y marcando tendencia, por más de un siglo, no cualquiera: Al César lo que es del César.

El partido comunista chino también cumplió 100 años, con renovado vigor para conquistar el mundo. Ya se colaron en El Salvador, vía obras monumentales: biblioteca, estadio y ruedas en el puerto.

MUERTES: A los casi 100 años (99) falleció el príncipe Felipe, "primer damo" de Inglaterra desde que la Chabelita ascendió al trono en 1952.

No recuerdo a qué edad se peló Larry King, quien con sus entrevistas con tirantes en CNN (Larry King Live) formó parte de la vida baby boomer por 25 años. "I never learned anything while I was talking", sabia reflexión de alguien que predicaba el poder de escuchar.

En 2021 también despedimos a nuestro propio presentador y locutor, el Gordo Max, con tan solo 50 añitos. Corta vida complicada, que se transformaba en escena, deleitando a los salvadoreños en Domingo Para Todos, Tal Para Cual, La Femenina y la Vox. El gordo murió flaco.

Sin bombos ni platillos, estiró las botas el coronel "Decisión, Definición y Firmeza" Arturo Armando Molina. No olvido la cara de perverso que puso la cereza en el pastel de la dictadura militar del PCN (72 al 77). Mi papá llevó a este cipote (cuando comenzaba a emplumar) a un coctel con las miss de Miss Universo (1975) y los ojos de chimbolo, y la puntita de su lengua, se le salían a nuestro presidente. Tampoco olvido el aroma del perfume de la Miss Israel, ¡toda una reina!

Chente Fernández, todo un rey de la música ranchera, otro personaje que el 12/12/21 dejó su vida terrenal para darle serenata a la Lupita. "Con dinero y sin dinero / Yo Hago Siempre Lo Que Quiero / Y mi palabra es la leeeeyyyy... echémonos un tequila", canta (y buena idea) la lorita.

Sin dinero dejó a Argentina el peronista Carlos Menem (89-99), bonito su nombre, desastroso su manejo económico (dicen los ches). QDDG 1930-2021. Su herencia se manifiesta en la actual inflación del 52 %. ¿Ya ven lo que pasa cuando los países se enhuevan?

CASOS INSÓLITOS: ¿Recuerdan al Ever Given? Constipó, por una semana, la economía mundial al trabarse con 20k contenedores en el Suez Canal. Cientos de barcos, con cientos de miles de contenedores, no podían avanzar.

¿Qué me dicen del edificio que se desmoronó en Miami Beach? Simple y sencillamente se oxidaron sus vigas y ¡CATAPLUM!, cegando la vida de 97 residentes. ¡Qué yuca!

Yuca es la mente trastornada del asesino en serie de Chalchuapa, cerquita de las ruinas de Tazumal: Más de 30 cadáveres enterrados, tales figuras arqueológicas, en su jardín. El caso da para serie de Netflix; lástima que sea en El Salvador. ¡Qué horror!

Horror, horroroso fue cuando 3,500 millones nos quedamos sin Facebook, Instagram y WhatsApp, por unas 4 horas, el 4 de octubre. "La comida puede faltar, pero nunca, NUNCA, las redes" gritan los influenciadores. Zuckerberg lo sabe, por eso su Meta.

Mi meta, y la de la Pepita, era terminar nuestro relato anual este martes, pero como lo que sí se terminó es el espacio, La Pluma de Calín abordará en su próxima columna curiosidades, alegrías y deportes 2021. ¡Feliz semana!