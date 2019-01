Relato Anual 2018: El Salvador

Este mes, la Pluma de Calín publicará su 33.º Relato Anual en 4 entregas; ahora el capítulo de El Salvador. Tanto que contar, tan poco espacio. Veamos:

Empalagados de política los salvadoreños. Arrancamos 2018 con una aburrida campaña para alcaldes y diputados, y terminamos con la de 4 aspirantes a la Casona, quienes medirán fuerzas el 3 de febrero.

En marzo pasado, con su voto, el pueblo castigó la incapacidad, quitándole varias curules y alcaldías al actual gobierno inepto. Con su voto marcó un basta ya a la corrupción, trapos chucos al sol, gracias a Pollo Crudo –un fiscal que tuvo los huevos de encarcelar a un expresidente que se robó $350 millones, y de girar órdenes de captura contra otro ex, y sus compinches, en el caso Saqueo Público de otros $350 melones. ¿Y el pueblo? Con razón reclamando ¡devuelvan lo robado!

Humillado, el partido derrotado hace cambios insignificantes en su gabinete, lo que se percibió como haberle dado vuelta a un Pamper ya untado; ninguna solución.

Los ánimos electorales se encendieron, aún más, con la elección interna de la ficha a presidente por la derecha, con dos muy capaces candidatos: Javier Simán y Carlos Calleja. Gana Calleja, y lamentablemente no se unieron ambas fuerzas en un Simalleja, pero me quito el sombrero ante el candidato ganador pues, con dupla femenina (Carmen Lazo), han sabido justificar su aspiración por medio de ofertas concretas. "El presidente del trabajo, nuestro país debe rescatar". "Dios te oiga" lorita.

A todo esto, el alcalde pleitista de la capital se menta la madre con su partido, el de la incapacidad, y sale a la caza de otro, de cualquier color y sabor. Se le duerme el pajarraco, y no logra inscribir su propio partido "Sin Ideas"; se encarama en un taxi viejo, placas CD, y Tránsito lo saca de circulación; firma un convenio bajo la mesa, con un partido con tufo a corrupción, en el que se monta, cambiándoles la bandera naranja por un celeste desteñido.

Como lo que hace el mico hace el mono, en el partido del Pamper usado, los candidatos Gerson (Obras Públicas) y Hugo (RREE), ambos Martínez, se vieron las caras en elección interna, resultando victorioso el canciller, tras un brinco de bailarín olímpico.

Por ahí apareció un cuarto candidato, fanático de Buzz Light Year (no me acuerdo cómo se llama), que ni picha, ni cacha, ni deja batear.

No estamos para caprichos, ni brinquitos, ni muñequitos. El Salvador necesita capacidad, para tanto problema enfrentar. Como una crisis migratoria sin precedentes. Hacia el norte, caravanas de hermanos, queriendo pasar el muro; hacia el sur "Todos Pa Sivar" pues, en septiembre próximo, no más TPS para 230,000. "Que se vayan pa Catar", propone un funcionario del gobierno incapaz.

$12k están cobrando los coyotes para llevarte a cualquier dirección en la gran nación –sin garantía. Es que, desde que Trump nos calificó de shithole, ya no es tan chiche. "Zu Zi Zu", chifla la lorita.

No te "pelies" lora; ¿que no ves que la Salvatrucha no deja ni a los gringos en paz?; ¿qué aquí le quemamos su bandera; aplaudimos el genocidio de Ortega y alabamos la miseria de Cuba y Venezuela?; permitimos porno fiestas en los penales, nos vale sorbete el medio ambiente; que a pesar de los redondeles y el paso Jaguar Yu, la trabazón está endemoniada. ¿Que después de 80 años mamando de la teta de Taiwán, lo mandamos al carajo, y mejor nos acostamos con un descendiente de Mao?

Y eso que, desde el 17 de octubre, el cielo tiene un santo salvadoreño.

San Romero, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de tanto mal. Haz que permanezcan la unión y buenos espíritus de Navidad, todo el año; que salgamos del estancamiento; que el ministro de Defensa no saque las tropas si huele fraude sin sustento; que la Selecta deje el último lugar, que mantuvo todo el año, en el ranking de la FIFA; que no sigamos en manos incapaces; que sonemos por tanta cosa buena, y no solo por lo malo; que los salvadoreños aprendamos a vivir en paz.