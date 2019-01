Relato anual 2018 (última entrega): Válvulas de escape

Los últimos 3 martes dimos un vistazo de pájaro a la política salvadoreña; hablamos de Donald, Kim, Vladimir, Xi, Daniel, Bashar, Nicolás, y la nueva camada de presidentes; les di mi veredicto sobre el Brexit; lamentamos las caravanas humanas, los mass shootings, los desastres naturales, y algunas muertes del año. Les contaba que los rusos, para celebrar los 200 años de Marx, hasta una copa del mundo le dedicaron. Gracias a Dios, pues sin todo un mes de escape futbolístico, de plano que nos terminamos de volver locos, locos, locos, locos.

La emoción, decepción, fanatismo, e intriga mundial comenzó antes del pitazo de salida de Rusia 2018. ¡Mama Mia, Italia no calificó! Los gringos tampoco, aunque a Sam le puede valer sorbete. Qué me dicen de la derrota de Alemania contra México; auf wiedersehen, si ni tiempo de desempacar maletas tuvieron los campeones mundiales 2014. ¡Olé! España, también a casa temprano, y Brasil fuera en cuartos. Argentina, otran vex, no hizo nada y eso que tiene al che Messi.

Rusia 2018 fue toda una fiesta. "Se lució el hijue Putín" informa la lorita Pepita. Una fiesta mundial, que ayudó a expulsar tanto vapor, y a tomar tanta cerveza. Fiesta de color, cánticos, porras, abrazos, gargantas irritadas. ¡Qué rico gritarle GOOOOOOOOOLLLLL a tu equipo! Los salvadoreños tenemos que tener más de 40 años para recordar nuestro único grito en España 82. Solo que sin tanto ímpetu, pues íbamos 5 a 0 contra Hungría.

Mi simpatía, en Rusia, se la robaron los países más pequeños: Islandia (cardíaco el empate vikingo con Argentina) y Croacia (inolvidables las fanáticas croatas), que se logró colar a la final contra Francia.

Para lograrlo, tuvieron que derrotar a Inglaterra en semis, cuyo gol de la victoria lo capturó nada más, ni nada menos, que un fotógrafo salvadoreño, Yuri Cortez, aplastado por la euforia de los jugadores. La hazaña dio tres vueltas al mundo y el vicecampeón 2018 invitó a Yuri a Zagreb, con todo y llaves de la ciudad.

Otro honroso gesto, el de los aficionados japoneses quienes limpiaron, hasta los baños, antes de salir del estadio. ¿Algún día en el Coloso?

La afición, en general, se portó de altura; nada que ver con los fanáticos del Boca y del River; ni con el Pelusa Maradona, bien empericado en su palco. No apto para menores de 18.

Mayores de 18 tenían que tener los 99 árbitros de 46 países, El Salvador incluido, cuya labor fue facilitada por la tecnología, al estrenar el VAR (video assistant referee). Como que ya no será tan fácil comprar árbitros.

¿Y los jugadores? Neymar, pena ajena brasileña, que se dedicó a llorar, no a jugar. El niño bonito, CR7, que el Juventus le compró al Madrid por solo $115 millones. Mbappé, 19 añitos, artífice atrás de la corona de Francia en Rusia 2018.

Practicar deporte es una más efectiva válvula de escape que solo verlo. Más vale que lo hagamos, pues faltan 3.5 años para el próximo mundial en Catar.

Muchos ni ver futbol, ni echar riata; prefieren hierba fumar. A ellos les cuento que la posesión, consumo, cultivo y venta de marihuana, desde 2018, es legal en California y Canadá. Solo que es yuca conseguir la visa.

Mi válvula de escape no es ni futbol, ni fumar; sí triatlón practicar. "Ya van 26 años" informa la lorita. El 2018 me dejó medalla de tercer lugar en un Ironman 70.3 en Lima; primero en las Julias, y tres tendones reventados que me tuvieron que remendar, y en Cozumel no pude participar. Cést la vie, diría Mbappé.

Gracias por acompañarme en mi relato anual. Hasta el otro martes con algún tema de actualidad. Como dicen en mi pueblo, "Felijaño"; a encontrar forma saludable de expulsar tanto vapor, o peligramos perder nuestros cabales.

El mundo va demasiado acelerado; respiremos hondo, seamos buenas personas, tratemos bien nuestro cuerpo, al medio ambiente, a los animales; votemos bien el domingo, o peligramos perder El Salvador.

PD. Si desea le haga llegar mi relato completo, mándeme un email, es de choto.