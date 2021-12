Audio

Relato anual 2021 – Primera entrega

Estamos a punto de embrocar las ollas de 2021 y, como es tradición de La Pluma de Calín (desde 1985), se ha llegado el momento de hacer memoria de lo acontecido los últimos doce meses. Otro año dominado por la maldita pandemia, con nuevas olas y variantes que evitan veamos la luz al final de tan letal túnel. A diferencia de 2020, la mayoría estamos vacunados; impresionante la masificación de la esperada (y aún incierta) inmunización. Yo ya me zampé las 3.

La vacuna nos dio un respiro y, poco a poco, salimos de nuestras cuevas. Luz al final del túnel de la industria de la hospitalidad y el turismo. Las sillas en los restaurantes se volvieron a ocupar, las barras en los bares a llenar (los barra show también), las camas en hoteles y Airbnb a desarreglar, los Uber a rodar, los cruceros a navegar, los aeropuertos a despertar, todos con mascarilla, alcogel y pruebas PCR: muy bajo precio por la libertad recuperar.

Poco a poco fuimos regresando a la oficina, las iglesias y a la escuela –inclusive a los cines. Nombre de Dios, pues cerramos el año "omicronados": los hartos andamos tales cucarachas alborotadas, los cautos nos hemos vuelto a encerrar. Nadie sabe si esta variante nos va a dar; para evitarlo hay que rezar y de la Ceca a la Meca dejar de rebotar.

Mejor cambio de tema pues estamos en modo relato anual. Retrocedamos al Día de Reyes: En lo que los españoles descansaban de un largo día de desfiles, regalos y marcha, el mundo boquiabierto por la invasión de Donald Trump al Capitolio quien, indispuesto a aceptar su derrota electoral, ordena pisotear la democracia. Por este berrinche acompañado de su racismo, machismo, manipulación mediática y odio, el susodicho abandona la Casa Blanca por la puerta trasera. Si hasta fue echado de Twitter y Facebook por incitar a la rebelión. Hate = Trump, Hope = Obama, Heal = Biden.

14 días después de la invasión, entra en escena Sleepy Joe, con un mensaje de unidad bálsamo para tantas heridas. Abre un nuevo capítulo de esperanza, decidido a combatir a Covid, atacar al cambio climático, estimular la economía, y salir de Afganistán el 31 de agosto.

Llega el último día del octavo mes y, dicho y hecho, punto final a la guerra más larga: ¡20 años!, ¡$2.3 trillones!, ¡2,300 bajas gringas!, See you later alligator, un desastre de evacuación, al estilo Vietnam, música para los oídos Talibanes quienes, sin moros en la costa, retoman el poder absoluto, tal como lo tenían en 9-11-2001. Muy triste, sobre todo para las damas afganas.

Música para los oídos de los inmigrantes, la política migratoria de Joe. ¡No más muro! Tanatadas de refugiados, mojándose el lomo en busca de salvar su pellejo. Drama humano el de tantísimo menor de edad (demasiados salvadoreños) y haitianos huyendo de una isla fallida en la que asesinaron a su presidente y les cayó un samaqueón de 7.2.

Otra isla fallida (a 600 km de Haití) es la Perla del Caribe (que de perla no le queda nada). #SOSCuba fue el llamado de semejantes protestas masivas el 11 de julio, 3 meses después de no más Castros al renunciar Raúl del Partido Comunista. #SOS por comida, vacunas y ¡LIBERTAD! Por supuesto la represión dictatorial no se dejó esperar.

Bueno, ya me dieron cuerda: tanto que repasar, tan poco espacio. Por lo tanto, les soltaré mi Relato 2021, por cucharadas. Usualmente cada capítulo elabora sobre un tema –política internacional, digamos. Pero este año creo que nos iremos estilo tiro al plato. Veremos qué sale. "Escribí sobre el cambio climático", suplica la lorita.