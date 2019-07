Rendición de cuentas y exigencia ciudadana

En cumplimiento del mandato constitucional, la semana pasada los señores ministros y otros funcionarios obligados, desfilaron ante la Asamblea Legislativa para rendir cuentas de la gestión realizada por la entidad que dirigen, durante el período 1/VI/18/-31/V/19. En esta ocasión, quienes nos informamos a través de medios convencionales, no tuvimos que soportar ese espectáculo circense y prepotente que montaba el anterior ministro de Defensa que, acompañado de su plana mayor, el despliegue de tanquetas y los sobrevuelos de helicópteros y aviones, hacía alarde de su poder dentro del gobierno.

En cambio, nos enteramos de que en varios informes la tónica fue llamar la atención de los señores diputados sobre el estado desastroso en que encontraron sus respectivas entidades. Como era de esperarse, esto fue criticado especialmente por diputados del FMLN. Al respecto, es preciso recordar que –independientemente de los motivos que pudieran explicarla–, no hubo entre la anterior administración y la actual, una fase de transición, que idealmente les hubiera permitido a los actuales funcionarios enterarse, aunque fuera superficialmente, de lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores. Esto haría suponer, al menos en esta ocasión, la existencia de una razón de peso que explica, aunque no justifica, las falencias detectadas en algunos informes. Pero ojo, aquí hay un punto que, al menos a nosotros que no somos doctos en la materia, llama la atención. Es cierto que con esos informes se le da cumplimiento al art. 168, numeral 5 Cn; sin embargo, ¿a cuenta de qué alguien tiene que ser señalado por no dar cuentas sobre algo en lo que no participó? Esto ocurre especialmente cuando los obligados a rendir informes pertenecen a un gobierno de un partido distinto, como en este caso.

Lo anterior tampoco ignora que, en esta oportunidad, la jornada de "rendición de cuentas" se dio en momentos en que resulta patente la tensión existente entre el Ejecutivo y la Asamblea, por razones que no viene al caso mencionar, pero que preocupan sobremanera por su incidencia en todo el accionar de todos los órganos de gobierno y de cuya mutua colaboración depende la institucionalidad en que descansa nuestra joven democracia. Y aunque los medios no han informado "in extenso" sobre el ambiente que rodeó toda la jornada, había antecedentes que podrían marcar cierta distancia entre algunos diputados y quienes rindieron cuentas.

Al respecto, no se puede pasar por alto que algunos ministros no han atendido las invitaciones que les han formulado las respectivas comisiones de la AL, para que expliquen, por ejemplo, la razón (no política) de los despidos y cómo los afectados serán compensados. Obviamente, los que pagamos la cuenta, solo circunstancialmente nos enteramos de las interioridades de la "alta política". Este es el caso de la actitud de un dirigente de GANA cuestionando el porqué se estaba requiriendo la presencia de ciertos funcionarios para que aclararan la situación de los despedidos, (...) cuando esto nunca se había dado en anteriores administraciones. Reacciones como esta solo demuestran el poco respeto que les merece a algunos el orden establecido, tanto más notorio, cuando no disimulan el sesgo partidario.

Y si esto es así, qué puede esperar el común de los ciudadanos, excepto dar por bueno todo lo que hacen quienes nos gobiernan, aunque la realidad sea otra. Los que así piensan, deberían entender que la rendición de cuentas es una exigencia ciudadana en toda sociedad auténticamente democrática, y no un ejercicio para convencer a los gobernados de la excelsitud de sus acciones. Consecuentemente el verdadero juez de la gestión pública es el ciudadano. De ahí la necesidad ineludible de que este se mantenga permanentemente informado, amparado por la libertad de expresión que nos ha caracterizado hasta ahora. Solo así, puede la ciudadanía enterarse de lo bueno, lo malo y lo feo de lo que ocurre en el país.

PD. Parque Cuscatlán: una iniciativa que inspira y genera optimismo.