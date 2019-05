Repaso por América Latina: una conversación con Luis Almagro

Hace unos días tuve el honor de integrarme a un evento que el Brademas Center y la prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU) realizaron en su campus de Washington, D. C., mejor conocido como NYU-DC. El evento llevó como título "Una conversación con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro". Esta importante discusión se realizó en el marco de los #DCDialogues (Diálogos de DC), un importante foro de discusión que reúne al mundo académico, político y la comunidad en general de la capital política del mundo, Washington, D. C.

Puse sobre la mesa las preguntas al secretario general, Luis Almagro, sobre los desafíos que en materia de democracia, libertades ciudadanas y derechos humanos nuestro hemisferio enfrenta en la actualidad, especialmente: Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.

Este repaso sobre la situación de estos países de nuestro continente cobra mayor relevancia por el papel que desempeña la organización cumpliendo con la misión de la misma.

Y así entramos en materia.

Venezuela

Una de las obras más famosas de Gabriel García Márquez es El Coronel no tiene quien le escriba. En el caso de los venezolanos, Almagro se ha convertido en la voz de aquellos venezolanos y venezolanas que no tienen quien les escriba, quien les escuche o más bien, quien les defienda de su propio régimen abusador, del cuestionado Nicolás Maduro. Yo le señalaba que todos tenemos mucha preocupación y esperanzas para Venezuela pero era necesario saber qué desenlace podríamos esperar en el futuro cercano y qué se necesita para seguir apoyando el movimiento de Juan Guaidó y ayudar a la gente valiente y fuerte de Venezuela. El secretario empezó indicando que hacer un pronóstico a corto plazo requeriría el empleo de mucha futurología pero fue claro en señalar: "Guaidó es la última esperanza que tenemos para una solución pacífica. La solución más violenta es la que se está aplicando ahora mismo. Mi preocupación con eslóganes vacíos como #HandsOffVenezuela ("Manos fuera de Venezuela") es que mientras tanto toda la violencia del mundo está siendo aplicada a millones de venezolanos".

Cuba

Hice la transición temática hacia la isla más grande de las Antillas Mayores, indicando que después de todos los esfuerzos para integrar a Cuba en la región y acercarla a los Estados Unidos, nos encontramos en cero nuevamente con la diferencia que por primera vez en 60 años el presidente cubano no lleva el apellido Castro. La respuesta de Almagro no pudo ser más clara y enfática: "No es Castro, pero la silla sigue siendo ocupada por un Castro". Igualmente acotó: "El gobierno cubano ha estado chupándole la sangre a Venezuela. Hoy Venezuela es un cadáver y todavía están chupándole la sangre. Es un caso supremo de parasitismo".

Nicaragua

Era imperativo saber más sobre el involucramiento de la OEA en la solución a la crisis política que se vive en el país centroamericano, pues justo acaba de cumplirse un año desde que iniciaron las protestas. En ese sentido, Almagro nos compartió que el organismo multilateral actuó como "testigo y acompañante" en el proceso de negociaciones que el gobierno y la oposición llevaron a cabo. El secretario general exhortó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos a la brevedad, poner un alto a la represión de manifestantes y empezar un proceso de reforma electoral.

Haití

Nuestra conversación viajó nuevamente al Caribe. Empecé indicando cómo notaba que la prensa internacional no estaba cubriendo tanto los acontecimientos en Haití, un país que recientemente nombró un nuevo primer ministro a raíz de las protestas. El secretario general expresó el respeto que le tiene a la nación haitiana, su preocupación por las condiciones económicas y políticas del país y su gran admiración por todas las luchas que ha librado históricamente. Agregó: "Haití fue el primer país del Caribe en investigar el caso PetroCaribe. Es un compromiso contra la corrupción y pone mucho estrés sobre el sistema político".

Inclusión Social

No quise terminar esta conversación sin saber un poco más sobre los pasos que la OEA da para cerrar la brecha de la desigualad, teniendo en cuenta que América Latina es considerada la región más desigual del mundo. Mi idea era abordar a las poblaciones vulnerables tales como los indígenas y la comunidad LGBTQ, entre otras. Almagro detalló las acciones de inclusión social que realizan como organización y al referirse a la comunidad LGBTQ señaló: "Nosotros queremos que cada país resuelva la discriminación que sufren las personas de esta comunidad". Llegó a indicar que asistió al Orgullo Gay de Vancouver y que asistirá al de Washington. Coincidentemente, dos días después de esta discusión, Almagro publicó una foto en la que se lo ve recibiendo el Global Champions Awards 2019 de la organización Human Rights Campaign, por su liderazgo por los derechos LGBTQ y por el trabajo de inclusión social que su organización realiza especialmente desde su Departamento de Inclusión Social, entidad creada por el mismo Almagro al inicio de su gestión en 2015.