República Ineptocrática de El Salvador

La corona de la mejor caricatura de la semana se la lleva Salomón, de LA PRENSA GRÁFICA, con el "10 year challenge" del FMLN: En 2009, un comandante cachetón y prepotente con paso de apártense que hay voy; y en 2019, un viejito cacarico, con paso de ¿dónde está el cementerio?

Demos gracias a Dios, compatriotas, porque el faro que nos iluminaba no más; porque se ha quitado de nuestro camino la amenaza a nuestra sagrada democracia. "Ummm quién sabe", advierte la lorita Pepita.

Tenés razón Pepa, nadie sabe cómo nos va a gobernar el redentor, el mesías, el salvador de El Salvador, el golondrino.

La noche de la caricatura, tuve mi propio "10 year challenge" de pesadilla: En 2019, El Salvador agonizando en la UCI, y en 2029 el mismo país, sin signos vitales.

Aún no digiero la decepción de la cachimbeada de cantinero. Hasta las 5 de la tarde del día D, desafiando la ley seca, le apostaba a un resultado a la inversa: Calleja 1.4 m, Nayib 800k. Cuál zapato. Empieza el conteo y GANA, GANA, GANA en los 14 departamentos. Esto, y el selfi presidencial, me tuvieron toda la noche en vela, y me vistieron de luto el día siguiente.

De luto, por ser la cuarta elección presidencial, al hilo, en la que gana la Ineptocracia; es decir, el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar hipnotizan a la mayoría de votantes, y en menos de 1 año –ojalá esta vez no aplique en El Salvador, los hipnotizados arrepentidos despiertan, y se dan frentazos contra el muro de los lamentos.

La Ineptocracia es un éxito total, siempre y cuando el candidato populista tenga pico de oro del que broten espejitos supercalifragilísticos: "Un hub de Lufthansa en La Unión, vuelos directos de Trumpland a Carnavalland; 50 centros históricos, tan chaineados, como el de nuestra capital; un tren por todito el diámetro de la nación". ¡De donde cocos, si no hay palmeras!

Así las cosas: ARENA, así como estás, nunca más; FRENTE te guste o no te guste, ¡te vas!, y Golondrina nos gobernás. Se ha pronunciado la democracia, asiesque la respetás.

Al principio, la Ineptocracia pinta color de miel, pero, pasada la luna, inicia el camino de la UCI al cementerio. "Dale el beneficio de la duda", me anima el tío Martin. Ahorita no puedo, tío.

Chivo soñar con replicar el aeropuerto de Dubái en La Unión, pero más chivo desentrampar el puerto. Chivas quedan las plazas bien chaineadas, pero más chivo que se enfoque en chilear la matancinga y las extorsiones. Chivo sería irme en tren a Sonsonate, reviviendo la aventura de mi abuelo Papajulio cuando, en 1925, a bordo de la Bala de Plata, le llevaba serenata a su amada, pero más chivo que se enfoque en quitarle candado a la inversión, en curar nuestra salud y en catapultar nuestra educación. Chivo graduarnos de marineros de la Escuela náutica Nayib Bukele, pero más chivo luchar como gato panza arriba para que la migra de Trump no tenga a nuestros hermanos lejanos en la mira.

Se me eriza mi piel al anticipar que todo lo crítico no va a mejorar; me da terror pensar, que Bukele el poder no va a soltar, de incompetentes se va a rodear, el pisto del pueblo se va a esfumar, la libertad de expresión van a silenciar, las caravanas se van a multiplicar, la deuda no va a poder pagar, nuestras pensiones va a manosear, el maletín negro y la arrogancia de Funes van a regresar. "¡Esta pesadilla no puede pasar!", suplica la lorita.

Las que han pasado son las elecciones y, nos guste o no nos guste el resultado, todos estamos a bordo del Airbus SAL503, volando bajo, pero aún volando. Zoquemos por guía Divina para que el capitán Bukele sea capaz de estabilizar nuestra nave de país. Así sea.

Vea, tío Martín: Su presidente también será el presidente de 7 de cada 10 salvadoreños que no votamos por el si, y solo si, no repite las metidas de pata como alcalde; si cambia la soberbia por la humildad; si logra sacar a Chamba de la UCI; si desafía la Ineptocracia; si abraza la democracia.

Estaremos atentos.