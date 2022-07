Audio

Réquiem para un Pueblo

Siempre estuve seguro que de ganar bukele la presidencia, el mal se apoderaría de esta tierra y que de a poco, las instituciones democráticas irían desapareciendo. También supe, cuando ganó la mayoría parlamentaria el engendro de "Nuevas Ideas", que la maldad se enseñorearía mucho más rápido (aunque confieso que no me imaginé que consolidarían la dictadura a una hora de haber llegado al recinto parlamentario); y me quedó claro además, que a partir de ese momento, era cosa de meses hasta que terminaran por destruirlo todo.

En medio de su canallada, hemos sido testigos, cómo una a una, las instancias contraloras del Estado fueron desapareciendo, y cómo los malvivientes en el Ejecutivo y sus títeres judicial y legislativo han ido hartándose de los pocos dineros del Pueblo, evitando la crítica a través de una censura brutal, y acosando, hasta el colmo, a quienes ellos han llamado sus enemigos.

Hace menos de dos días, un ciudadano que hace tiempo "osó" dirigir uno de los partidos opuestos al sultanato, aparentemente se encontró frente a la más terrible desesperación, cuando los canes del tirano llegaron a su casa, para apresarlo y humillarlo nuevamente, de la misma forma como todos estos malvados hacen. Y entonces, con la desesperanza por cierta, en un país sin ley, y teniendo como ejemplo la tortura a la que son sometidos todos los presos políticos de la dictadura, acaso pensando en particular en el exedil de San Salvador Ernesto Muyshondt, quien lo declaró en público hace unas semanas, tomó la más radical y dramática decisión, y según la fiscalía corrupta que llegaba una vez más a hostigarlo, se quitó la vida.

Si esto fue cierto, o el régimen tiránico haló del gatillo directamente, no lo sabremos nunca, porque no existe ya una institución que pueda aclarar lo que está pasando. Los usurpadores en la Corte suprema de justicia (dicho esto con las minúsculas que se merecen) destituyeron a los jueces independientes y han militarizado y callado a la otrora autónoma Medicina Legal; y en la fatal asamblea de aduladores, sus mal llamados legisladores solo rebuznan y levantan la pezuña, cuando así se los ordenan.

Ya no hay Fiscalía, ni transparencia. El Tribunal Supremo Electoral tiene a cuatro comensales del Ejecutivo y solo a un verdadero magistrado, que poco puede hacer en este circo de corrupción. La Corte de Cuentas ha desaparecido y cualquier instituto, hijo de los acuerdos de paz, ha sido anulado por "los peores de todos", como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se ha convertido en una burla, y cuyo dirigente es, por hoy, otro sirviente del tirano.

Ya no hay dinero, ni presupuesto para Salud o Educación; y lo único que a este gobierno parece interesarle es la propaganda y convertirlo todo en un estado policial, para hacer fraude y perpetuarse en el poder.

La sensación de impotencia, por tanta injusticia, grita en el corazón y duele el alma. ¡Duele imaginarse que los muertos de la guerra parecen haber sido un sacrificio vano! Y duele que después de todo, la maldad parezca jactarse y reír, enquistada en un poder que suena omnímodo, y que lo destruye todo.

Pero seguros estamos, que estos infelices, que gozan humillando a las personas y que se regocijan en el mal ajeno; estos canallas que se burlan de la desgracia de los otros; más pronto que tarde pagarán sus fechorías.

El alma se enardece por ver a tanto muchacho detenido injustamente en un régimen del horror, que servilmente prorrogan cada 30 días. No puede haber si no indignación, por saber que tantos inocentes siguen presos como Calixto, Carlos o Neto. No alcanzan las palabras al ver cómo tanto salvadoreño ha debido huir de este terruño, porque son perseguidos por las pandillas y hoy por la policía y el régimen. Un abrazo a la distancia a Nidia, a Norman y a los otros amigos. Nuestra solidaridad más vehemente con Juan Pueblo, con el migrante, con el doliente anónimo, y con los miles que se sienten abandonados. ¡Nunca se rindan! Que hay luz al final del camino, y el bien vive y vencerá.

Y así, más allá de esta momentánea sensación de hastío, elevando nuestra mirada al cielo, debemos, porque es nuestro deber, tomar fuerzas de flaqueza, y no desfallecer jamás; y aun con toda la indignación que hoy nos acompaña, recordar la voz del Cristo crucificado, y repetir con Él: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".