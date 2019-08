Rescatar el Lempa (3)

En dos entregas anteriores establecimos lo que parece tener consenso en la sociedad, el Lempa está moribundo y debe rescatarse. Pero a pesar de ese consenso y la gravedad de esta fuente de vida, no hay movimientos importantes en el Gobierno, gobiernos municipales, tanques de pensamiento, o instituciones que viven de esa agua como la CEL que gracias a él produce energía, no hay iniciativas por lograr concertar nacionalmente, mover fuerzas nacionalmente para lograr el objetivo de rescatarlo.

Y no es que no haya habido movimientos, el PDC presentó en 2009 una iniciativa en la Asamblea Legislativa llamada "Ley de protección y conservación de la Cuenca y Cauce del Río Lempa", no pasó nada. La Comisión de Medio Ambiente de dicha Asamblea la desempolvó en 2015 y pidieron añadirle algunos acápites, se discutió, se hicieron algunos cambios y al final no sucedió nada significativo de nuevo, obviamente no había presupuesto para ello. El proyecto contemplaba que el Ministerio de Hacienda incluyera en el presupuesto nacional $500 mil como aporte del Estado para desarrollarlo, una cifra ridículamente pequeña para la tarea o comparada con las cifras que los últimos presidentes han robado.

Asimismo contemplaba que la CEL debía de invertir recursos equivalentes al 2 % de su presupuesto en ello y que sus utilidades netas fueran destinadas a este proyecto como capital semilla, no desviarse a la INE, empresa privada que no rinde cuentas y es presumiblemente otra fuente de saqueo público. Proponía de igual forma que las utilidades de ANDA fueran invertidas en ello, es lógico, de él se abastece de agua potable a 800 mil personas solo en el área metropolitana de San Salvador y en el caso de CEL aproximadamente el 40 % de la energía eléctrica en el país proviene de las hidroeléctricas en su cauce. Asimismo ha habido esfuerzos aislados y de pequeño alcance de municipios ribereños que recogen basura, plásticos, botellas con lo que contaminan los visitantes.

El Lempa se divide en tres cuencas, la proveniente de Guatemala que corre al sur, llega al lago de Güija en donde recibe residuos de la producción eléctrica y contaminantes del río Desagüe. Luego se desplaza casi formando frontera con Honduras, la mayor parte en territorio salvadoreño, lo que se llama la cuenca alta del Lempa, que recibe importantes ríos tributarios como el Suquiapa, el Sucio y el Acelhuate por el sur y el Metayate por el norte. Este tramo usualmente es definido como la parte alta del río Lempa y el resto cuando vira al sur hasta desembocar en el Pacífico se define como la cuenca media y baja. En la cuenca alta tiene fuentes importantes como el río grande que es Zalapa, Sumpul, Titihuapa, Mocal, Guarajambala y Torola, los últimos provenientes de Honduras, el Torola desemboca 50 kilómetros aguas abajo de las centrales hidroeléctricas 5 de Noviembre, la cuenca alta del Lempa es cubierta por matorrales y vegetación arbórea, algunas áreas protegidas como el Trifinio.

En la zona sur de la cuenca alta se asienta el 35 % de la población de El Salvador concentrada principalmente a lo largo en los ríos Suquiapa, el Sucio y Acelhuate que es donde se da la mayor contaminación de aguas fecales, desechos industriales y metales pesados. Es en esa sección en donde recibe la contaminación más alta y concentrada, en donde cualquier esfuerzo organizado por rescatar el Lempa debe de poner especial énfasis y recursos. La cuenca baja es territorio fértil para la agricultura.

La anatomía del Lempa nos ayudará a entender mejor cómo enfocar los esfuerzos de rescate.

Continuará.