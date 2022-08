Resistir a la tiranía

ARENA y el FMLN deberían, a mi juicio, olvidarse de sus banderas y entregar los "vehículos" que poseen a la sociedad civil, a esos ciudadanos valientes que expresan su crítica, decepción o disconformidad con el actual gobierno y demuestran así que no es cierto que el país entero se encuentre rendido a los pies de Bukele. Esa sociedad es –y ha sido siempre– más grande que cualquier partido político, ideología o caudillo, y es la única con capacidad para frenar los abusos del régimen. ¿Cuál es la condición indispensable para garantizar el éxito en esta misión histórica? La unión de todos los sectores en un solo brazo de resistencia.

No fue casual que el aparato de propaganda del bukelismo se apresurara a editar las palabras que dije en un programa de entrevistas para luego atacarme e identificarme con ARENA. A ellos, a los propagandistas, les conviene que la gente se trague esos cuentos y desvíe su atención del mensaje principal, que es justamente el que teme el gobierno, es decir, el llamado a la unidad nacional contra alguien que pretende perpetuarse en el poder pisoteando la Constitución.

El propio Nayib Bukele sabe que no pertenezco a ARENA desde el año 2004 y conoce las críticas que he hecho a ese partido incluso desde antes de abandonarlo. Es más, en la primera ocasión en que cruzamos palabras coincidimos en varias opiniones sobre el que en ese momento era su principal adversario político, porque entonces él militaba todavía en el FMLN y era alcalde de San Salvador. Esa ficción, pues, tiene las piernas cortas.

Sin embargo, entiendo perfectamente el pánico que despierta en los fanáticos del presidente esa invitación que ya muchos salvadoreños estamos haciendo, a la sociedad entera, para resistir a su autoritarismo. De hecho, no existe aspirante a tirano, o déspota en pleno ejercicio, que no pierda el sueño ante la sola posibilidad de ver a un pueblo alzado contra sus políticas.

Si cada vez más sectores estamos convenciéndonos del carácter autocrático de Nuevas Ideas, aparcar coyunturalmente nuestras diferencias no solo es lo más inteligente, sino lo único que hoy, entre 2022 y 2024, tiene verdadera urgencia. ¿Eso significa que nuestras diferencias serán borradas del mapa o que estaremos "negociando principios"? ¡Válgame Dios! ¡Claro que no! Solo estaremos garantizando unidad social para defender nuestros derechos y nuestra democracia; incluso para recuperar la libertad de "pelearnos a gusto" entre nosotros cuando ya no exista ninguna amenaza contra nadie por las opiniones que emita.

Muchos alemanes católicos rechazaron unirse a los judíos y a los comunistas cuando Hitler empezó a perseguir a estos dos últimos grupos. "Son indignos de estar a nuestro lado en esta lucha", pensaron. "Unos son ateos y otros no creen en Cristo". Poco tiempo después, recluidos todos juntos en campos de concentración, tanto católicos como judíos y comunistas se lamentaban de aquella primigenia falta de solidaridad ante una avalancha que los arrasaría sin hacer ninguna distinción.

También en El Salvador de esta hora necesitamos que los ciudadanos libres aspiremos al gran acuerdo de estar en desacuerdo con la tiranía. El art. 73 nos mandata, como deber político indelegable, "velar por que se cumpla la Constitución de la República", y el art. 88 nos "obliga a la insurrección" si se irrespeta la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia. No hay alternativa, por lo tanto. O luchamos por la libertad, o la perderemos irremediablemente.