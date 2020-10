Respetar el orden institucional es no sólo acatar lo que la ley establece sino también servirle a la estabilidad nacional

En esta nueva etapa de nuestro desenvolvimiento político y social, los salvadoreños experimentamos cada vez más desafíos que ponen a prueba lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos años posteriores al inicio de la alternancia de posguerra. No ha sido y de seguro no será un aprendizaje de fácil seguimiento, porque implica activar permanentemente una disciplina que está muy lejos de las prácticas tradicionales en el ambiente; pero cada día se hace más notorio e inevitable que hay que mover todas las voluntades posibles en la línea de hacer que la democracia se haga sentir y se haga valer en función de esa normalidad sin la cual no hay cómo salir adelante con éxito y con credibilidad.

Lo que la práctica principalmente política nos está mostrando en el día a día es que no existe un derrotero que defina la ruta de avance, y eso es resultado de que nadie quiere plantearse en los hechos lo que la realidad nos está exigiendo a todos: asumir las respectivas responsabilidades en esta nueva etapa del proceso nacional. Lo que se impone como algo inexcusable es dejar atrás de una vez por todas el voluntarismo estéril para entrar en la etapa de las responsabilidades compartidas, que es donde se pueden producir los resultados reales.

Las fuerzas políticas deben acabar entendiendo que el trabajo institucional no puede quedar reducido a ganar elecciones y a controlar la gestión desde las diversas áreas del poder. En una democracia que efectivamente se manifieste como tal, lo más importante siempre es ir haciendo que el proceso avance en el tiempo y en el espacio dentro de una lógica que no quede reducida a servir intereses exclusivos y excluyentes, sino que se comprometa inequívocamente con el bien común, que es en definitiva el motor determinante en todo sentido.

Este no es momento para centrar toda la atención en el tema electoral, por vivo que dicho tema se encuentre en el ambiente. Los políticos de todas las líneas y de todas las procedencias están hoy comprometidos sin exclusiones con la normalidad del manejo nacional, que es una responsabilidad que nadie puede eludir sin poner en grave peligro la estabilidad del sistema en sus más diversas expresiones y manifestaciones. Este es momento para demostrar el compromiso generalizado con la suerte del país, que no puede quedar a merced de nadie, sean cuales fueren los resultados electorales que se vayan produciendo de manera sucesiva a lo largo del tiempo. Es lo que todos debemos entender y asumir, porque si esto no se hace los atolladeros y los trastornos se seguirán multiplicando, independientemente de las cifras electorales respectivas.

Tenemos que estar conscientes de que pretender controles abusivos por encima de dichas cifras sería recaer en vicios que ya mostraron hasta la saciedad lo nefasto que puede resultar pretender colocarse arbitrariamente sobre la normalidad del esquema en vigencia. Por mucho que se pretenda manipular superficialmente cualquier tipo de resultado, lo que en ningún momento hay que perder de vista es que el país y la realidad son un todo al cual todos los salvadoreños nos debemos inexcusablemente y todo momento. Si todo esto lo asimilamos a tiempo tendremos oportunidades de progreso real y sostenido como nunca antes. Esta es, entonces, una coyuntura realmente crucial, de la cual podemos salir muy fortalecidos conforme indica la lógica del fenómeno real en marcha.

Los pasionismos y las arbitrariedades de toda índole le tienen que ir cediendo el puesto al fenómeno real, que nadie puede controlar a su mero arbitrio. Hay que asegurar que nada se salga de control, porque en eso está la clave de los aconteceres que se vayan sucediendo progresivamente.