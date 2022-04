Audio

Respetemos a los moteros

Quien maneja en El Salvador, maneja hasta en Marte. En nuestras calles, las mismas de siempre, este año circulan 1.5 millones de carros y 380k motos, tres veces más que en 2018. ¿Resultado? La ley de la jungla.

Los buseros y Coasteros paran donde les ronca la gana, y si uno les reclama te pitan la vieja con el acelerador. En nuestras calles, cráter de luna muchas de ellas, los túmulos no están todos pintados, las rastras no todas iluminadas, se huevean los rótulos de ALTO y las tapas de las cloacas también; los chuchos sin dueño se atraviesan por doquier, las gallinas sin gallo, también. Nadie, absolutamente nadie, enciende la vía antes de cruzar.

A los salvadoreños, nos vale riata la ley del cinturón, la de prohibido parquear en las aceras también. Amamos andar el celular entre el cachete y el hombro, chateamos a 60kph también. ¿Y qué me dicen de las viejas manejando y poniéndose una pestaña postiza por tener que salir chipusteadas para ganarle a la trabazón?

Adiós a la trabazón, la moto es la solución. Puede ser, pero también puede ser tu tiquete al más allá. 10 moteros por semana se han petatiado en lo que va del año; más que de Covid y, según fuentes oficiales, más que de homicidios. ¡Barbarie!

¡Basta de darle de comer a los cementerios! Yo sé, las motos nos hacen ojitos en los centros comerciales y ferias de pueblo. La tentación es enorme, a cuota de licuadora, pagada, y hasta con vuelto, de lo que se va a ahorrar en gas. "Culpa del hijue Putín, pronto va a costar 10 bolas el galón" predice la lorita Pepita. Dios no te oiga, lorita.

La decisión es fácil: Salú trabazón, cuota enana, 150 km por galón, menos riesgo de contagio, parqueo en todos lados y ¡a chotear al puerto con la cipota los domingos!

Piénselo bien, allá afuera es la ley de la jungla; en la moto usted es el bómper; en 4 de 5 accidentes hay lesiones graves; y los 1.5 millones de carros nos ven como enemigos, pues muchos moteros les pasan calaceando el espejo.

Se necesita la colaboración de todos para detener la barbarie.

¿Cómo es eso que hay 380k motos circulando, pero solo 150k moteros tenemos licencia? Pilas, tránsito. Ya veo a SERTRACEN salivando por más. Más vale que sea yuca el examen.

Andar en moto no es 5 de yuca. Si nunca en su vida lo ha hecho, piénselo bien. Se necesita desarrollar un sexto sentido para el dominio, algo que viene solo si somos moteros desde cipotes. "Lora vieja no aprende a hablar" recuerda la lorita. Yo domino las dos ruedas pues aprendí a andar en moto antes de en bici, ambas mis pasiones.

Si ya se decidió, le aconsejo: El casco y los espejos, sus mejores amigos; buczo con la lluvia, arenilla y aceite; no ande llevando al cipote, ¡sin casco!, como que es jamón entre la panza de su mujer y su lomo; evite andar de noche; Si Toma no Maneje aplica para motos, Disfruta Responsablemente también. Buczo en las intersecciones, y no puye sintiéndose como Valentino Rossi.

Suplicamos su respeto. No sea de los que nos echan el carro cuando pasamos en medio.

Si es de los que creen que las motos deben siempre ir como carro, le cuento que la trabazón se triplicaría, y eso no le va a gustar. Su comprensión, por favor: esas motos del medio están ejerciendo su ventaja competitiva, para que la pizza llegue en 30 minutos o es de choto.

Moteros, unidos jamás seremos vencidos, pero no seamos abusivos; respetemos a los homos 4 ruedas; establezcamos contacto visual; agradezcamos cuando nos cedan el paso, charros con los espejos, y sigamos al pie de la letra los consejos de este columnista motero, con más de 50 años de experiencia.