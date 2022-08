Respeto y paz para Ucrania y el mundo... ¡antes que sea tarde!

Los ojos del mundo están puestos en la comprometida situación de Rusia como país invasor de Ucrania, frente a la opinión pública universal que favorece al más débil en el caso de conflictos como este, cuyo antecedente todavía fresco es la anexión forzosa de Crimea a la Federación Rusa por designio del Zar contemporáneo.

El despojo de territorios a países limítrofes por sus vecinos más fuertes ha sido una constante en la historia, pero esos despojos no generan licencia para ser repetidos. Los mapas de Europa y América han sufrido profundos y dolorosos cambios que no se justificaron en su época ni tienen justificación el día de hoy cuando en nuestro mundo supercomunicado se sabe que a quienes agreden realmente con tales "anexiones" es a pueblos cuyos derechos más elementales vulneran. En estas fechas Ucrania es la víctima por el solo pecado de ser limítrofe de Rusia. Jamás existirá justificación alguna para arrasar sus ciudades y asesinar civiles desarmados (ancianos, mujeres y niños que no tienen nada que ver con las disputas entre grandes poderes). Como ocurre ahora en Ucrania, Rusia sufrió estas situaciones durante la Segunda Guerra Mundial cuando murieron millones de sus ciudadanos a manos de las tropas de Hitler. Y el presidente Putin hace hoy lo mismo contra sus hermanos eslavos del país vecino.

Si Gógol, Tolstoi, Dostoyevsky, Chéjov y otros notables pensadores rusos vivieran y Gallup les entrevistara, de seguro expresarían asombro y rechazo a que las tropas de su país hagan pedazos a Ucrania y arrollen a su gente. Exigirían respeto y paz.

Vladimir Putin es el jefe de la nación más extensa del planeta y una de las más ricas en recursos naturales, tradiciones, arte, literatura, música y paisajes –cuyo pueblo comparte el brillo de la cultura cristiana occidental– y donde por su extensión y demografía se exhibe una coexistencia multicultural y multirreligiosa que ha sobrevivido a las dictaduras más feroces de los siglos conocidos de su historia. Lo que ahora hace Putin afecta radicalmente la imagen de los rusos, porque la humanidad sufre los inmensos daños socioeconómicos que esta guerra causa a millones de personas en todo el mundo, agresión que ha generado una grotesca inflación que hace más pobres a los pobres, posiblemente menos ricos a muchos ricos e infelices a todos, más una hambruna incipiente y la amenaza de una mayor ausencia de alimentos; conflicto que produce millones de desplazados de la tierra que aman; y que genera la muerte de miles de jóvenes –soldados y civiles– sin que sepan por qué ni en beneficio de quién.

Si Adolf Hitler y Josef Stalin pasaron a la historia, no fue por sus capacidades de liderazgo o el arraigo popular que pudieron tener en determinado momento, sino por sus atrocidades, por su irrespeto a la dignidad humana marcado por millones de muertes, por el espantoso holocausto y los despiadados confinamientos de opositores a las frías tundras de Siberia. Putin puede y tiene que hacer algo para escapar de una marca histórica similar, liberándose de las presiones interesadas que siempre rodean a los gobernantes desde que el mundo es mundo. El presidente ruso está a tiempo para rechazar esas ataduras, corregir errores, obtener y conceder beneficios justos a través de un armisticio, reparar daños, retirar sus tropas, devolver al mundo su tranquilidad, liquidar la amenaza y el temor a una hecatombe nuclear, proteger a su pueblo, asegurar alimentos a los estómagos de millones de personas y hacer renacer esperanzas rotas por un doloroso derramamiento de sangre.

Por Dios... ¡es tiempo de terminar con la carnicería en Ucrania y de castigar a los que hacen de la guerra un gran negocio!