Responsabilidad y retos de ARENA

Realistamente, el único vehículo con capacidad de ganarle al FMLN es ARENA, consecuentemente su responsabilidad con el país, los hijos y los nietos de los de ahora, es monumental y deben asumirlo maduramente, no por ambiciones personales, sino para revivir al enfermo, por patriotismo.

La fuerte decepción de la ciudadanía con el FMLN, sin embargo, no se refleja en la aceptación de ARENA, muestra solo una leve ventaja.

Los descontentos con ARENA son uno de los grupos a atender con mucho tesón, encontrar la forma de conectarlos, porque hay tantos que solo se quejan y no se dan cuenta del peligro de no hacer nada.

El grupo más importante es el de los menores de 30 años que no vieron la guerra y no les importa la retórica de guerra fría. Este grupo necesita creer en algo y alguien, que les inyecte esperanza, para eso ARENA debe abrirse, ser más tolerante, incluir a muchos jóvenes en posiciones de dirigencia y demostrar que se les toma en cuenta.

Si Nayib entusiasmó a los millennials, entre 18 y 34 y para efectos prácticos está fuera de la carrera presidencial, un independiente sin la estructura territorial aunque quiera, no tiene oportunidad para ganar en tan poco tiempo.

Adicionalmente deben prepararse en serio para proteger el voto y evitar el fraude, esta es una labor colosal en que el Frente le lleva mucha ventaja.

Todas las encuestas y datos duros muestran que el país está en situación deplorable en todos los ámbitos, la economía, manejo de las finanzas públicas, transparencia en la gestión, combate a la corrupción protegiendo a los suyos, asila políticos, creando embajadas innecesarias que teóricamente confieren inmunidad, obstaculizan la actividad empresarial, la sanidad de las empresas por muchas vías, impuestos innecesarios, tramitología que retrasa hasta dos años el inicio de proyectos, parte por ineficiencia y malos procesos, falta de coordinación entre instituciones, parte por las 40 o 60 mil contrataciones de gente no idónea, parientes, amigos, militantes... que probablemente para justificar su empleo inventan un nuevo trámite o dificultan el existente.

Espantan la inversión con trámites, discurso anti empresarial, su oferta de convertirse en un Estado absolutista, su cercanía con Venezuela contra nuestros intereses de proteger salvadoreños en EUA y desembolsos de triángulo norte y Fomilenio 2. En el manejo financiero no parecen desear cambiar estructuralmente, recién consiguen algún dinero en combo por no apropiarse de las pensiones, y los días declaran que retomarán la reforma de pensiones más adelante. Punto de honor en la negociación fue no despedir gente, “esa es nuestra gente”, dijeron y sin eso no hay acuerdo.

Los servicios sociales desastrosos, salud y hospitales dan miedo, las escuelas muy precariamente equipadas, la seguridad presenta de las peores cifras del mundo, y aunque yo trabajo con fe en el CNSCC y va funcionando con resultados en los municipios escogidos... se puede seguir enumerando todo en lo que andamos mal y llenar la página, pero todos lo sabemos.

La siguiente elección, toma 10 años y $20 millones. Muchos de ellos son gente del Frente que aunque les gustara Nayib, no votarían contra el Frente.