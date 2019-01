Resuelvan pronto

En la sentencia de inconstitucionalidad 56-2016 la Sala de lo Constitucional manifestó: "Los candidatos sobre los que la Asamblea Legislativa no constate el cumplimiento de la exigencia de independencia o sobre los que ignore los elementos objetivos existentes que acreditan su incumplimiento o contradicción, no pueden ser electos en dichos cargos, pues no ofrecerían la garantía necesaria del cumplimiento independiente, imparcial y efectivo de su función". Y señaló expresamente, como un supuesto de falta de independencia, la vinculación material con un partido político.

En la misma línea, en la sentencia de inconstitucionalidad 122-2014, la Sala de lo Constitucional expresó: "El principio de independencia partidaria –en el ámbito electivo de los funcionarios de segundo grado–, consiste en un parámetro o referente vinculante para el ejercicio de las atribuciones y competencias por parte de la Asamblea Legislativa, para elegir a los funcionarios detallados en el art. 131 ord. 19º Cn."; tales son: el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el procurador general de la República, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, y el fiscal general de la República.

En el caso de la reciente elección del abogado Raúl Melara Morán como fiscal general de la República se advierte que información publicada en diversos medios de comunicación revela la existencia de un vínculo material del referido profesional con un determinado partido político, tal como manifestamos en un comunicado del 23 de diciembre de 2018 emitido por nuestra asociación en redes sociales. Aunque esto no descalifica la moralidad o competencia del abogado Melara Morán, sí cuestiona seriamente el cumplimiento del requisito de independencia partidaria, configurado por la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia.

Recientemente, representantes de la Iniciativa Social para la Democracia presentaron una demanda de inconstitucionalidad en la que, entre otros aspectos, cuestionan que "la Asamblea no ha explicitado el medio que utilizó para verificar, ponderar y justificar que el Dr. Melara Morán reúne los requisitos para ejercer como fiscal general y, por tanto, no objetivó el cumplimiento de requisitos", según lo exige la jurisprudencia constitucional en anteriores sentencias.

La falta de un análisis objetivo por parte de la Asamblea Legislativa para evaluar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos para ocupar el cargo de fiscal general de la República –incluyendo el de independencia partidaria– debe ser examinada por la Sala de lo Constitucional de manera técnica y tomando en cuenta para ello sus propios precedentes, en aras de garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Por lo anterior, exhortamos a la Sala de lo Constitucional que admita y resuelva, con prioridad y urgencia, la demanda de inconstitucionalidad presentada por Iniciativa Social para la Democracia, respetando sus propios precedentes; y, de ese modo, imparta justicia constitucional.

E insistimos a la Asamblea Legislativa, que retome a la brevedad posible la discusión sobre las reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, a fin de mejorar los procesos de elección de funcionarios, potenciando la transparencia y los criterios técnicos en un tema de gran trascendencia para el país.