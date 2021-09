Resumen del bicentenario de una república libre

#El15Marchamos entre consigna y consigna, a cual más ocurrente; un día lleno de esperanza y valentía, cargado de múltiples reclamos por el rumbo equivocado que lleva el país. Imposible que Bukele y sus secuaces dejen pasar esta marcha por alto. El pueblo expresó a grito pelado, lo mal que han actuado el presidente, la Fuerza Armada, los diputados, la CSJ, etcétera. Marchar es el derecho natural que tienen los ciudadanos para denunciar lo que a todas luces no está bien. Bukele no puede seguir jugándose el futuro de millones de salvadoreños sin que nadie lo detenga o lo cuestione.

"¿Qué pasó con la lista Engel?" Una consigna que evidencia el descaro del gobierno, que ha escondido una clara denuncia internacional en la justicia que controla. Ni siquiera un mínimo esfuerzo por investigar de qué se trata, a qué se refieren; peor aún pues incluye malversación. Mejor se hacen los suizos y mantienen a los señalados en el fuero de su argolla.

¿Qué pasó con la deuda de Alba Petróleos? No hace sentido ver algunos manifestantes del FMLN quienes nos deben una explicación de dicha deuda. A muchos salvadoreños nos gustaría saber quién y cómo la van a pagar.

La marcha reafirmó el contundente rechazo al bitcóin. Y el gobierno sin explicar ni pura estaca. Están jugando con los centavos ganados por el pueblo y con nuestros impuestos. ¿Qué ocultan?

Leamos otros carteles: "Menos militares y más maestros". Con mucha razón, la educación es la base del desarrollo económico y social. ¿Para qué más ejército cuando nuestra principal deficiencia está en la falta de educación?

¿Cuales vándalos? y ¿cuál comunidad internacional financiando la marca? No vi nada de agresiones, no vi extranjeros, la gente se presentó con sus propios carteles, hechos en casa. La mujer que sale destruyendo una caseta de Chivo, con calma frente a fotógrafos, sin duda fue sembrada. La marcha estuvo gigante, ordenada, dejando claro lo que el pueblo quiere y no quiere. Logré distinguir agentes infiltrados tomando fotos; fácil reconocerlos pues los muy vivos lucían gorra de policía.

Estamos en una república soberana, donde el pueblo decide la "ruta". La ruta del desarrollo económico, aumentando fuentes de ingresos, fuentes de trabajo. ¿Por qué a Bukele no se le ocurre montar una planta para fabricar chips electrónicos en vez de pensar en una criptomoneda? Los chips ahora son de alta necesidad mundial, hasta podría mejorar el PIB y generar empleos de alto valor económico y tecnológico. Evitaría que las mentes jóvenes y valiosas migren, pues encontrarían localmente mejores salarios y oportunidades.

Excelente marcha de celebración del bicentenario de la república; la mejor, mostrando unión de sectores y mucho valor. Viva El Salvador, libre, soberano, democrático e independiente, con desarrollo y esperanza para la mayoría.