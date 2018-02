Reto a los futuros diputados

Entramos en las campañas para las elecciones de alcaldes y diputados. Las campañas no se utilizan como un período de ofertas útiles a la ciudadanía y al país y que tengan factibilidad para ejecutarlas. Los habitantes quedamos sufriendo y sometidos a una catarata de “cancioncitas” con pretensión de ingeniosas para denigrar al contrario o elevar a los altares cívicos a los candidatos o a los partidos cuando ellos consideran que valen más que sus prospectos de funcionarios. Esto habla de la pobreza de propuestas, de la carencia de capacidad de debate de altura y de la mezquindad cívica de las miras de los llamados partidos políticos y de sus cúpulas visibles y de las ocultas, cuyos intereses económicos o de inmunidad judicial son lo único que les importa.

Cuando vemos que lo dicho es opuesto a lo actuado por los diputados de la Asamblea Legislativa –mal llamada primer Órgano del Estado pues entre los tres órganos según la Constitución no hay predominancia de uno sobre los otros– y que cínicamente se niegan a acatar la imperiosa austeridad que exige el erario nacional, quebrantado por razones que no abordaremos en este escrito, pero que vociferan su altruismo al ofrecer donar sus bonos anuales a obras de beneficencia y, unos pocos, a decir que no los recibirán o que los devolverán al Ministerio de Hacienda, etcétera, nos obligan a hacer a los candidatos un reto público y a la ciudadanía a tener presente quiénes cumplen con lo que se les propondrá y a no votar por los que no lo acepten.

Cada partido debiera publicar un manifiesto, por departamento, en el que se exprese ante la faz de la nación: 1) que sus candidatos que ganen una diputación aceptan y afirman bajo su palabra de honor que renuncian a tener seguro privado de salud, a los vehículos asignados fuera de las horas y fines laborales; que renuncian a los vales de gasolina para el uso de sus vehículos particulares; que no aceptan que sus alimentos durante las jornadas laborales se paguen del presupuesto asignado a la AL; que los viajes al exterior se minimizarán usando la tecnología para reuniones virtuales e intercambio de documentos para análisis y solamente reunirse para firmar los necesarios después de ser consensuados; que cada uno de ellos llegará y se retirará del recinto legislativo usando sus medios de transporte propios (vehículo propio, SITRAMSS, taxi o como prefiera); que renuncian a tener asignados guardias de seguridad personales (si alguno teme por algo, que pague su propia seguridad); que renuncian a tener más de una línea telefónica por cada uno.

2) Al calce de ese “manifiesto de principios de honestidad cívica” deberá escribirse el nombre de cada candidato y los suplentes con su firma como aval de que lo dicho es cierto y que se cumplirá bajo su palabra de honor. ¿Cuánto se podría invertir en la salud del pueblo y en Educación? ¿Aceptan el reto?