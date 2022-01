Iniciamos 2022 con mucha abundancia acumulada en el ámbito de los negocios del año pasado, donde pese a la falta de insumos o la carencia de mercadería para la época navideña, se contó con una serie de beneficios para sectores específicos.

Esto quedó demostrado con varios indicadores. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Monitor de Comercio e Integración 2021, señala que el comercio fue uno de los primeros componentes del producto global en recuperarse, con una tendencia expansiva que se sostuvo hasta mediados de año.

El año pasado, según cifras de enero a noviembre del Banco Central de Reserva, El Salvador acumuló en valor exportado –no así en volumen– $6,062.3 millones, lo que significó $1,517.5 millones adicionales, respecto al mismo período de 2020 y $157.6 millones con relación a todo 2019.

En 2020 se exportó $5,030 millones, representando un -15.7 % interanual menos con respecto a 2019, cuando se alcanzaron $5,943.3 millones en ingresos.

Si bien hacen falta las cifras de diciembre de 2021, ya la exportación era mayor. Pero, no debemos perder de vista que si bien el valor de lo exportado ha sido mayor, el volumen exportado ha sido menor.

¿Qué ha influido en este crecimiento en las exportaciones? Justo los elementos que nos deben preocupar de cara a 2022: las dificultades en la cadena de suministros y la logística del comercio a nivel mundial. Nos esperan desafíos como los máximos históricos alcanzados en las tarifas de fletes marítimos, la escasez de contenedores, la congestión de los puertos y la disrupción de las cadenas de valor en la industria.

El mismo BID, en su monitor de comercio, resalta que pese a la recuperación, persiste la incertidumbre sobre la evolución de la actividad global.

La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, lo tiene muy claro: "Este año tuvimos un índice de inflación bastante alto, no lo habíamos visto en bastante tiempo. Cuando ves la estadística de exportación ves que hemos crecido en valores pero no necesariamente en volumen, he ahí el reto que tenemos, para seguir aumentando no solo para aumentar el valor que vale mucho sino las cantidades de exportación y ampliar a otros mercados".

Otro indicador que 2021 fue positivo nos lo brindó el Ministerio de Hacienda, que detalló que hasta noviembre los ingresos corrientes y contribuciones habían alcanzado los $5,560.4 millones, un 26 % más a lo recaudado en el mismo periodo de 2020.

Pero vuelvo y repito: este año que recién finaliza superaría, y con creces, a todo lo ocurrido en 2020. La respuesta es muy simple y solo necesitamos recordar que la economía fue cerrada y en algunos casos fue extremadamente cerrada porque se llegó a prohibir la exportación de bebidas y boquitas, por mencionar dos rubros.

Según datos de Hacienda, el incremento en la recaudación del año pasado es superior en $169.4 millones a lo proyectado en el presupuesto general de la nación. E incluso es 16.75 % arriba a la reflejada de enero a noviembre de 2019, previo a la crisis del covid.

Pero, aquí viene lo interesante: uno de los tributos que tuvo un mayor dinamismo fue el IVA que subió un 36.2 %, unos $676 millones más que en 2020 y noviembre se convierte así en el mes con mayor recaudación del impuesto al valor agregado con $255.7 millones.

Nuestra inflación a noviembre de 2021 era de 6.92 %, según datos oficiales. Esta es la tasa más alta de la década y además la segunda más alta de la región centroamericana, solo más abajo que Nicaragua. Y todo indica que esta tendencia continuará.

De enero de 2020 a noviembre de 2021, el costo de la canasta de mercado ha subido $37, al pasar de $596 a $633. Los precios que más han registrado alzas en el año han sido los precios de los alimentos, combustible y energía. Ahí tienen el porqué incrementó la recaudación de IVA.

Eso es parte de lo positivo de nuestra economía en 2021, donde el reto es mantener esos niveles y mejorarlos.

Pero hay otros factores que necesitan especial atención y ahí podemos iniciar con las tensas relaciones con Estados Unidos, uno de nuestros socios estratégicos y con quien tenemos un fuerte vínculo, no solo en el envío de exportaciones, también en la inyección de dólares por medio de las remesas.

Un deterioro mayor implicaría la posible pérdida de los acuerdos comerciales que tanto se han aprovechado, principalmente la parte textil.

Y el gobierno cerró el año sin haber logrado un acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo implicaba un préstamo por $1,300 millones que aliviaría en parte la creciente carga de la deuda, pero además iba a ayudar a que el país tomara medidas para encaminarla.

A eso sumemos el temor que la administración Bukele caiga en un impago y que genera que muchos inversionistas prefieran vender hasta en mitad de precios los bonos de deuda de El Salvador. El precio de las Notas 2041 en el mercado de Frankfurt han caído en un año un 40.31 % cotizándose al cierre del año en $53.1. Estos últimos factores han hecho aumentar el riesgo como país.

Sin lugar a dudas, estamos ante grandes retos.