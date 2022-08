Retos del crecimiento

Revisando recientemente apuntes para una clase de economía, analizábamos algunos escritos del profesor Robert Solow sobre aportes a la Teoría moderna del Crecimiento Económico, de Roy Harrod y Evsey D. Domar, quienes desarrollaron de manera independiente los fundamentos actuales de la referida teoría. El libro de referencia utilizado para la clase, en concreto, fue "La Teoría del crecimiento, una exposición", basado en disertaciones del profesor Solow en torno a diversas investigaciones sobre la temática, de prestigiosas universidades alrededor del mundo.

Cabe mencionar aquí que, cuando se enseña macroeconomía a estudiantes de maestría –desde una perspectiva gerencial, por supuesto–, surge frecuentemente la inquietud de cómo armonizar modelos de equilibrio general (corto plazo), con enfoques de crecimiento (largo plazo). Este cuestionamiento proviene, principalmente, de ingenieros o profesionales de las matemáticas.

Sin embargo, como la mayoría de estudiantes de MBA tienen experiencia empresarial y saben que el crecimiento es una condición necesaria para la supervivencia de los negocios; no experimentan mayor conflicto cognoscitivo para armonizar ambas dimensiones temporales, es decir, para vincular el equilibrio, con los fundamentos del crecimiento.

Para ellos resulta natural la afirmación que el crecimiento es una condición sine qua non para la supervivencia. No hay que olvidar aquí que las empresas se organizan para ganar dinero –ese es su leitmotiv–; pero la ganancia, además de ser un fin en sí mismo, también constituye un medio. Me explico: si las empresas no obtienen utilidades, no podrán reinvertir y por ende, serán incapaces de preservar las ventajas competitivas construidas a lo largo del tiempo y, más temprano que tarde, serán desplazadas del mercado por la competencia.

Al combinar la teoría económica con la práctica empresarial, los modelos basados en los aportes de Robert Solow resultan fáciles de comprender, tanto como el contenido didáctico de la novela empresarial escrita por Eliyahu M. Goldratt –sobre la teoría de las restricciones–, titulada "¿No es obvio?"

Haciendo la abstracción pertinente a los detalles de estos modelos, para efectos de este artículo lo relevante consiste en el peso explicativo que cobra, en ellos, el progreso tecnológico como base para el crecimiento económico.

La incorporación de esta perspectiva en las políticas públicas representa, por lo tanto, un desafío creativo para cualquier gobierno, ya que obliga a "pensar fuera de la caja" y abrirse a las nuevas realidades tecnológicas; aunque con esto no basta, considerando que el progreso tecnológico permea, indefectiblemente, la cultura empresarial, tal como lo expone Eliyahu M. Goldratt es sus libros técnicos novelados, siendo uno de los más emblemáticos para el control de la gestión empresarial "La Meta".

Al amparo de estos conocimientos, los programas de MBA se están actualizando permanentemente e incorporan disciplinas de estudio novedosas como: inteligencia analítica, mercadeo digital, comercio internacional, blockchain, teoría de las restricciones, procesos lean, sistemas de control de gestión, así como áreas de conocimiento blandas que favorecen el pensamiento crítico y, más allá de los conocimientos técnicos –que no se han dejado de estudiar, por supuesto– se están enfocando en conocimientos tácitos; es decir, en las habilidades integrativas de diversas herramientas técnicas de gestión, para la solución creativa de problemas.

Los aportes de Robert Solow marcan así un norte de dirección para el crecimiento y el desarrollo económico. Al propiciarse el progreso tecnológico, de forma deliberada, mediante políticas acordes a la realidad tecnológica imperante, se puede lograr avances significativos en la productividad de las economías, en su conjunto. Aunque estos modelos toman en cuenta la mejora en la calidad de los factores de producción para el análisis, el crecimiento sostenido descansa en el progreso tecnológico.