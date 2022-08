Retrato a lápiz de la grandeza

Los empresarios que dejan huella destacan por ser visionarios, audaces, innovadores, administrativamente estructurados, socialmente comprometidos. Es raro, sin embargo, que tengan agudeza política y además una envidiable cultura. Bobby Murray Meza era también en eso una excepción, por la ordenada variedad de su curiosidad infatigable. Con él se podía hablar tanto de economía y tecnología como del último libro sobre educación, liderazgo o tejido social. Muchas veces tuve el privilegio de comer con él, a solas, y siempre salí de su oficina o de su casa con un nuevo conocimiento o al menos con una nueva inquietud intelectual.

Bobby era un ser humano multifacético, poliédrico, expansivo. Algunas de las iniciativas mejor pensadas y ejecutadas para contribuir al desarrollo integral del país –FUSADES, FUNDEMAS, FEDISAL, CALI Centroamérica, Fundación Rafael Meza Ayau, entre otras– fueron prácticamente obra suya. Él introdujo la RSE en El Salvador. Él concibió la idea de interconectar a líderes emergentes para implementar proyectos de verdadero impacto social en la región. Solo a él se le ocurrió hacer un libro de lujo sobre la historia del río Lempa o los tesoros de la arqueología nacional.

Le tenía un afecto muy especial a la Congregación Salesiana, y solía referirse a Don Bosco con esa familiaridad tan característica en quienes guardan devoción a este santo de la juventud, la educación y la libertad de imprenta. En su discurso de agradecimiento por el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales de la Universidad Don Bosco, en 2005, el homenajeado fue bastante explícito: "Me atrevo a decir que hablo por todos los salvadoreños cuando afirmo que el país tiene una deuda impagable con la obra salesiana". (La última vez que charlamos, por cierto, me confió su ferviente deseo de patrocinar un libro que justamente relatara la historia de la congregación en El Salvador).

Desde 1989, el nombre de Bobby sonó con fuerza cada cinco años para ser candidato a la Presidencia de la República. Existía tal consenso alrededor de sus cualidades, que si él lo hubiera querido así, habría sido no solo aspirante sino mandatario; pero en ninguna ocasión contempló seriamente la posibilidad. La más pública de esas negativas tuvo lugar en 2003, cuando se buscaban opciones para sustituir a Francisco Flores. Murray Meza, otra vez, era el favorito indiscutible. Sin embargo, un día de mayo de aquel año me llamó para invitarme a cenar con él a su casa.

"Quiero que leas este texto y lo revises", me dijo antes de empezar a comer. "Es mi renuncia pública a cualquier candidatura presidencial". Sorprendido, me atreví a inquirir las razones. "Las mismas que he tenido siempre", me respondió Bobby. "Aparte de tomar en cuenta la opinión de mi familia, creo sinceramente que mi lugar no está allí. Me he dedicado a hacer aportes desde mi vocación empresarial, y creo que en eso empleo mejor mis fuerzas. Para aspirar al poder político, en cambio, se necesitan dos cosas de las que carezco: ambición y disposición de carácter. A mí, sencillamente, no me seduce el poder".

Esta anécdota es muy reveladora de lo que Roberto H. Murray Meza (1946-2022) entendía por servicio y lealtad al país. Somos muchos los convencidos de que alguien como él hubiera sido un gran estadista, pero sus intereses se elevaban en otras cumbres, en otros aires, ahí donde solo las águilas construyen nidos fuertes y permanentes.

Hasta el cielo, Bobby, un gran abrazo.