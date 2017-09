Reunificación de Alemania (1)

Nuevamente en octubre se celebrará otro aniversario más de la reunificación de Alemania, acontecimiento de gran trascendencia y connotación internacional que sucedió hace 27 años. Desde su reunificación, Alemania sigue demostrando que con respeto y pluralismo de ideas y no de imposición (del partido en turno en el Gobierno), se mantiene la Democracia, siendo un gran ejemplo a seguir para muchos países. La unión de un país se logra (no se está hablando de unión de un partido político, ya que muchos entiende eso como unión), al tomar en cuenta y poner en práctica ideas factibles en beneficio de toda la población, no solo de unos cuántos.

Alemania sigue demostrando que no es imposible dejar a un lado las ambiciones personales y familiares, caer en la tentación de enriquecimiento ilícito, sino la de crear y tener políticas de Gobierno y de Estado que contribuyan a un mejor modo de vivir para su población. Los resultados siempre se seguirán viendo. Su economía es la número 4 en el mundo, es considerada el motor económico de la Unión Europea, siendo el mayor contribuyente al presupuesto de la Unión Europea, y el tercer mayor contribuyente de la ONU. Por la visión futurista y de alto nivel educativo, ha logrado mantener un nombre de alta calidad internacional en fabricantes de equipos de tecnología, biomédicos, electrónicos, vehículos, y la lista es interminable.

La educación para los estudiantes más aventajados académicamente a nivel universitario, el tiempo es de 8-9 años de estudio. Para estudiantes de nivel intelectual intermedio es de 6 años, en el Realschule. Para la enseñanza profesional es de 5 años en el Hauptschule. Como agregado, para estudiantes que se identifican con los 3 niveles, está el Getamschule.

