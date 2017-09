Reunificación de Alemania (y 2)

No es coincidencia, es el estándar de más alta calidad educativa y cultural, que estos países por mencionar un ejemplo, han mantenido a través de los siglos en muchas áreas. En el área de la Salud, más del 90 % de los alemanes son miembros del Sistema de Seguro Social Legal para enfermos y reciben una cobertura casi universal de las prestaciones. No hay excepciones, esto incluye a todas las clases sociales, incluyendo los que tienen los más bajos recursos e ingresos económicos (los más pobres), obligatoriamente deben de ser miembros de una Caja Legal de Enfermedad. Las familias pagan cuotas o contribuciones que son deducibles, se calculan de acuerdo con el ingreso. El derecho de estar en una Caja es de por vida. Un empleador no puede despedir a un empleado por cambio de trabajo o por mudarse a otra parte a vivir. Así, todos en Alemania tienen derecho a recibir tratamientos y medicinas. Alemania tiene uno de los sistemas más completos y avanzados del mundo en el área de la salud.

No importa en el país donde se encuentre, todo es posible, siempre y cuando se aprenda aplicar el concepto de unificación y reunificación. Aprender a Gobernar para todos, no solo para un partido o allegados. Aprender a respetar las decisiones y voluntad de un pueblo por medio del voto, referéndum o cualquier vía democrática. Cuando los logros son positivos en beneficio de todos, al unificar criterios e implementar nuevas políticas de salud, educación, seguridad, son motivos para estar satisfechos. ¿Aprenderán los políticos actuales y los aspirantes a “políticos” de El Salvador a no caer en la tentación de prometer tanto y no cumplir nada?, ¿a tener madurez emocional y autoestima y saber cuándo retirarse?