Reventamos la burbuja

Eso pasó el 15 de septiembre. El pueblo quiso celebrar los 200 años de Independencia enviando un mensaje contundente a Bukele. No ha llegado ni a la mitad de su mandato y el pueblo ya le manifestó que está cansado de tanta improvisación, mentira, incapacidad, opacidad, corrupción, nepotismo, prepotencia, derroche de fondos públicos, abusos de autoridad y cortinas de humo. La manifestación fue lo suficientemente grande como para que la deslegitime con cualquier tipo de argumentos banales.

Se reventó la burbuja que creó con propaganda, eslóganes publicitarios, troles, cuentas falsas en las redes sociales y paquetes solidarios. El pueblo ahora le reclama que es peor que "los mismos de siempre" y que tiene que empezar a "devolver lo robado" porque el "dinero alcanza cuando nadie roba". Una vez que se revienta la burbuja no vuelve a ser la misma. Los parches sirven para hacerla más fea, deslucida y deformada, y tiene que cambiarse.

La manifestación fue la más grande que hemos tenido en tiempos de paz. Antes de la guerra vimos expresiones en la calle igualmente extraordinarias y desconcertantes para las autoridades. Los militares también las deslegitimaron. Recurrieron a la venganza y la represión. Fue el inicio del fin.

El pueblo se ha tenido que tomar las calles porque Bukele, los diputados y alcaldes cyan y las instituciones manchadas con los mismos colores se han aislado y alejado de la población. Ya no hay estudio, discusión y debate. Desde el inicio de su gestión se dedicaron a desconocer y desprestigiar a todos y todas las instituciones representativas de los diversos sectores de la sociedad civil. Las comisiones y las plenarias de la Asamblea Legislativa se han convertido en un espectáculo bochornoso donde los representantes del pueblo exhiben un nivel de mediocridad, incapacidad y servilismo muy superior a lo que vimos anteriormente. En lugar de avanzar retrocedimos. Su incompetencia y su arrogancia los hizo desconocer el valor que para una sociedad tiene contar con instituciones democráticas sólidas e independientes.

Bukele está perdiendo aceleradamente su capital político. Se ha desprestigiado a nivel local e internacional, y en todas las esferas públicas, privadas y multilaterales. Se quiso deslegitimar la manifestación como lo hacen los cobardes: infiltrando encapuchados a sueldo que necesitan esconderse en el anonimato como lo hacen los troles y los seguidores falsos que atacan e insultan a sus críticos y adversarios políticos en las redes sociales.

Las manifestaciones le demuestran que no basta con tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. No ha recibido un cheque en blanco. La población ya no le cree porque sabe que miente y engaña. Está empezando a perder la confianza como la perdieron ARENA y el FMLN. Se tiene que recordar que llegó al poder con una legitimidad débil y cuestionada. Ganó con menos del 30 % del padrón electoral. En la manifestación se expresó mucha de la ciudadanía que no le tuvo confianza en las elecciones y debe haberse dado cuenta de que no es el 3 %.

El pueblo está pagando las consecuencias de todos sus desmanes y desprestigio al tener menos oportunidades de trabajo y estar pagando precios más altos en todos los productos de la canasta básica. En Centroamérica somos el país que recibe menos flujos de inversión, los que tenemos mayores tasas de inflación, niveles de riesgo más altos, los que pagamos las tasas de interés más altas por nuestra deuda y donde las finanzas públicas están en las condiciones más precarias. Somos el país que tiene la menor capacidad para atender las necesidades básicas de la población y ofrecer mejores condiciones de progreso y bienestar.

En los actos oficiales por la independencia al final del día vimos a un presidente trastocado y perturbado por las manifestaciones de la mañana. Sigue desconociendo la realidad porque está aislado, sigue vendiendo fantasías para disfrazar la realidad que estamos viviendo, y vuelve a mostrar su insensatez al acusar a los países amigos de estar patrocinando el movimiento popular. Qué poco conoce a su pueblo. Por eso necesitamos superar esta etapa sombría de nuestra historia. Ya conocemos el camino. No debemos detenernos.