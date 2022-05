Rusia está perdiendo la guerra

Tres meses de invadir Ucrania, las cosas no van como Putin había planeado, su ejército, el mayor de Europa y el número dos del mundo en papel, no lograron una victoria rápida, no tomaron Kiev, fueron repelidos y obligados a retirarse a la Zona de Dombás, en donde han masacrado, bombardeado, pero no logran establecer su superioridad. El ejército ruso ha mostrado grandes deficiencias, baja capacidad logística y de inteligencia en los bombardeos, no tienen la capacidad de guiar acertadamente a sus misiles, la moral de las tropas es baja, les hunden al buque insignia en el Báltico, abundan los tanques destruidos en su ruta, abatidos en las carreteras o en el fango. Viene una contraofensiva ucraniana con tropas mayormente voluntarios, altamente motivados, en la zona del este.

Así como está estancado y perdiendo en el terreno militar, la ayuda de la OTAN a Ucrania se ha mantenido, y una Unión Europea a la que le cuesta lograr consensos se ha mantenido estrechamente alineada con Ucrania, ayuda militar abundante y sanciones económicas a Rusia para debilitarlos.

En el campo diplomático, ve crecer a la OTAN con las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia, es una derrota mayor, la OTAN tendrá una frontera de 1,440 kilómetros con Rusia. Putin presionó fuertemente a Finlandia para disuadirla de sus intenciones, un general ruso llegó a decir que en menos de diez minutos harían de Finlandia "polvo nuclear". Finlandia se ha mantenido firme y expresa que su mejor defensa contra Rusia es ingresar a la OTAN, Putin se ha moderado según declara el presidente de Finlandia.

Sin embargo, la OTAN opera por consenso de todos sus miembros para aceptar a candidatos, por ahora las candidaturas de Finlandia y Suecia se ven amenazadas por las dudas expresadas por Turquía, por el supuesto apoyo de estos países a grupos separatistas kurdos y restricción de vender armas a Turquía. Hay que ver cómo se desarrolla esta situación, la presión es muy fuerte, Turquía debe encontrar la forma.

El secretario de la OTAN, el general Jens Stoltenberg, dijo que Ucrania puede ganar esta guerra y que la alianza debe continuar apoyándolos militar y económicamente.

Al mismo tiempo de perder en el territorio diplomático, Putin ha fracasado en lograr ganancias territoriales en el este de Ucrania, fuentes militares de Occidente afirman que la campaña para tomar la capital ha cesado, el presidente Zelensky dice que paso a paso están forzando a los ocupantes a retirarse de Ucrania.

El ministro de Defensa del Reino Unido declaró el domingo pasado que Rusia ha perdido un tercio de la fuerza comprometida en Ucrania y que será muy difícil que con esas pérdidas puedan mejorar su posición militar en la ofensiva.

Rusia continúa con bombardeos y misiles dirigidos a la infraestructura de trenes, fábricas en todo el territorio, pero más intensos en la región oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, por donde llega mucha ayuda militar de Occidente.

Algunos generales en Ucrania están muy optimistas, el punto de rompimiento será en la segunda parte de agosto, dijo el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, general Kyrylo Budanov, y fue más allá, las acciones militares terminarán a final de este año. Pero en privado, muchos oficiales ucranianos tienen una perspectiva más sombría.

Hay muchas interrogantes en el aire, pero lo que lucía como un paseo de campo de Rusia no se dio y Ucrania para sorpresa de todos puede ganar la guerra.