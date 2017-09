Rutas abiertas

Bertolt Brecht argumentaba que “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”. Este refrán coincide con lo que vive El Salvador y los tomadores de decisión parecieran no entenderlo. Lo cierto es que la sociedad salvadoreña está en plena transformación: (1) prevalece la desintegración familiar y crece el número de niños que se “educan” en la calle, (2) el sombrero ha sido reemplazado por la cachucha y las botas por los tenis, (3) el dólar sustituyó al colón, (4) exguerrilleros se convirtieron en gobernantes y ex funcionarios públicos están siendo procesados por corrupción, (5) la violencia política fue suplantada por la violencia delincuencial, y (6) miles de jóvenes han dejado de relacionar su proyecto de vida con el futuro de su país y desean emigrar