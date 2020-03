Rutinas en el confinamiento

No sé cómo ocurra para el resto de personas que cumplen cuarentena en los centros habilitados, pero para mí cada amanecer es un golpe de realidad. No estoy soñando y me faltan varios días para salir de aquí. Luego regresa un poco la calma, cuando inicias la rutina y empiezas a cumplir funciones.

Hoy, sin embargo, fue un poco diferente porque cuando abrí los ojos, después de una noche inquieta, vi bajo la puerta de hierro de la habitación en donde estoy confinada un ejemplar de LA PRENSA GRÁFICA.

No solo fue importante y valioso porque es algo totalmente fuera de la rutina, sino porque aquí trabajo y cada página que toco y leo me recuerda el esfuerzo diario que están haciendo mis colegas tratando de sacar adelante las ediciones, intentando informar de la mejor manera posible al país ante este momento tan nuevo y tan incierto y también intentado cuidarse ellos y a su familia, teniendo sus propias luchas internas.

Leer en papel es una de mis más grandes pasiones, así que poder tomar el ejemplar y sentarme a leer con el café que me pude hacer en esta habitación me dio algo de normalidad.

En el centro de cuarentena que me encuentro, en Zaragoza, habemos pocas mujeres. Yo, particularmente, estoy completamente aislada, aunque tengo un espacio pequeño afuera de la habitación, en el que puedo ver la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.

Hoy encontré una edicion de la @prensagrafica bajo la puerta donde estoy en Cuarentena. Qué les puedo decir... ������ pic.twitter.com/H9OrwnvGfd — Claudia D. Ramírez (@Clhau77) March 18, 2020

Ayer, por fin recogieron la basura que estaba atrás de mi habitación desde el domingo que llegué. También arreglaron el baño que permanecía con una fuga y que cada noche, con la acumulación de agua, se convertía en un criadero de zancudos.

Parte de la rutina ahora es hacer limpieza con los utensilios que mi familia y mis amigos me han estado proveyendo. Uso lejía para desinfectar el baño y para trapear, y también hemos podido lavar ropa, porque ya nos instalaron una lavadora y una secadora. Ayer, por fin, pude lavar la ropa que se había acumulado durante el viaje que hice para asistir a un taller sobre problemas sociales y migración. Todas aquí pudimos lavar y estoy segura que eso nos dio algo de normalidad y tranquilidad.

Por la tarde volví a releer La Prensa, siempre que la vuelvo a leer, aquí y cuando llegaba a la oficina cada mañana, encontraba algo nuevo. Recién estrenamos rediseño, así que la sorpresa fue doble, porque tuve que redescubrir el nuevo tipo de letra, los nuevos formatos y las nuevas ideas.

Entiendo que en otros centros de cuarentena también han llagado ejemplares, y como sé que muchos incluían la lectura del periódico al inicio del día, no dudo que ha sido un gesto importante no solo para mí.

Como bien dicen... Un día a la vez.