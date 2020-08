S.O.S. a la educación

La educación es el pilar fundamental de un país. Abre las puertas del progreso y el desarrollo de una nación. Es el proceso por el cual se transmite el conocimiento actualizado, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Educación viene del latín "educere" que significa "sacar", "extraer"; y "educare" que significa "formar", "instruir".

La ignorancia nos lleva a la anarquía, al caos, a la confrontación y a la pobreza. Los incultos son presa fácil de políticos ambiciosos, demagogos inescrupulosos, que ganan adeptos con promesas falsas, absurdas, imposibles de cumplir. Es muy difícil que un país salga del subdesarrollo si el pueblo no cuenta con las herramientas del saber, si no conoce la historia, si no cuenta con los conocimientos necesarios para competir y salir adelante en este mundo globalizado.

El Salvador es un país superpoblado, sin recursos naturales y con una extensión territorial bien pequeña. Nuestra riqueza está en la gente. Es nuestro petróleo. El salvadoreño es tenaz, habilidoso, trabajador, responsable, inteligente y valiente. Pero hay mucha ignorancia y como consecuencia directa de esta deficiencia: hay pobreza, delincuencia, envidia, resentimiento y odio de clases. Da tristeza ver el nivel de cultura de nuestra gente. Cuando uno propone una idea o una crítica constructiva en las redes sociales, nuevo medio de expresión, los usuarios no responden con respeto, con argumentos ponderados, sino con insultos, palabras soeces y ofensas personales. Y esta es la misma gente que en un futuro podrían gobernar nuestro país.

El Salvador no merece un futuro de generaciones incultas, sin educación. Por eso es importante que este llamado de auxilio no caiga en saco roto. Hay 100 colegios privados al borde de la quiebra. Como dicen vulgarmente: "en alas de cucaracha". Exhorto al Gobierno, al ministro de Educación, a las gremiales y todas las fuerzas vivas del país a que reaccionen positivamente y con la mayor premura, antes de que sea demasiado tarde.

Reitero, es urgente rescatar la educación a cualquier precio. De lo contrario estaríamos destruyendo el futuro de las próximas generaciones y del país.

Para terminar quiero compartir unos pensamientos del sabio abogado, expresidente sudafricano, Nelson Mandela: "Ningún país se puede desarrollar realmente hasta que sus ciudadanos son educados". "Solo la educación de las masas puede liberar al pueblo. Un hombre educado no puede ser oprimido, si es capaz de pensar por sí mismo". "La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo".

Dios bendiga a El Salvador.