Lee también

Son las siglas para designar a una Sociedad de Economía Mixta. Al preguntar ¿y eso qué es? La respuesta es concreta. Y la respuesta pone en evidencia que los funcionarios, esos que representan nuestros intereses dentro del Estado, deben pensar en grande para buscar, dentro de la caja de instrumentos legales, lo que permite hacer diferencia.Hay promesas de campaña y lo usual es creer que necesitan de una nueva ley para cumplir. Y pasa el tiempo y nada o poco ocurre. Se quedan atrapados. Se ignora el marco legal disponible para modernizar el Estado y asegurar que los servicios públicos se prestan, en su momento y con la calidad demandada, sin importar el color partidario.Sociedades por Acciones de Economía Mixta (SEM) son sociedades anónimas en las que participan el Estado, el municipio o las instituciones oficiales autónomas en concurrencia con particulares. Surgieron por decreto legislativo publicado en el Diario Oficial n.º 43, Tomo n.º 174, de fecha 4 de marzo de 1957. En esa época el presidente de la República era José María Lemus y el ministro de Economía, el Dr. Alfonso Rochac, a quien tuve la dicha de conocer en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). La ley tiene 60 años y está vigente.El objeto de las Sociedades de Economía Mixta es “la explotación o la prestación de un servicio público”. La ley consideró que “las disposiciones del Código de Comercio vigente, que se refieren a la constitución, organización y funcionamiento de las Sociedades Mercantiles, no contemplan las situaciones especiales de sociedades por acciones en las que alguno o varios de los socios, sean personas jurídicas de derecho público como el Estado, el Municipio o las entidades oficiales que gozan de autonomía”.Fundamentado en este marco legal la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) ha creado, en conjunto con una empresa internacional, la Sociedad de Economía Mixta New Smart SEM S. A. de C. V. La inversión es de largo plazo, con una proporción del 20 %-80 % respectivamente. El proyecto fue aprobado por unanimidad por el concejo municipal plural; ¡los acuerdos para el bien común son posibles!El servicio público de la Sociedad es de vigilancia para la disuasión del delito. Hay mercado por los niveles de inseguridad que prevalecen en el país y la visión del concejo de hacer del municipio de Santa Tecla un municipio inteligente, un municipio seguro, un municipio con espacios públicos para la gente. Lanzaron su producto al mercado en acto público cumpliendo promesas de campaña. El producto es un sistema de 1,200 cámaras de videovigilancia, articuladas con la Policía Nacional Civil (PNC).Articuladas con la PNC es la clave. Y es clave porque el país tiene 262 municipios en 20,000 km², con “un servicio centralizado para prevenir y combatir toda clase de delitos; y para mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en el ámbito urbano como rural”. El monopolio es, desde el acuerdo de paz, de la PNC. Y la PNC ha demostrado incapacidad de combatir el delito por sí misma. No puede. La tarea se le salió de control. Las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir. Y las alcaldías municipales, todas independientemente de su color partidario, están obligadas a asumir responsabilidad dentro del territorio de su competencia.La Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) ha iniciado con tecnología de punta la tarea. Y para los residentes en el municipio, la iniciativa da confianza. Da confianza porque la tecnología es de máxima resolución y cobertura por la potencia del cableado. Cubren en tiempo real y las 24 horas el área urbana inicialmente priorizada. Controlan el espacio, las placas de vehículos y la identidad. Tienen una capacidad de respuesta de 5 minutos. La empresa de economía mixta tiene instrumentos tecnológicos para producir información, disuadir y perseguir el delito en coordinación con la PNC.El país tiene 20,000 km². Con los avances tecnológicos cualquiera se pregunta ¿y por qué no se utilizan? Se escuchó que lo que tiene instalado la AMST tiene potencial de cobertura para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Se escuchó que la eficacia de la tecnología es la “integración de sistemas”. Y se escuchó también que en el país las iniciativas son dispersas. Se conoció el planteamiento local. ¿Y el nacional?